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https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-المخاوف-من-الحرب-بين-الكوريتين-ما-زالت-قائمة-ومستعدون-بقوة-للدفاع-عن-سيئول-1068402950.html
أمريكا: المخاوف من الحرب بين الكوريتين ما زالت قائمة ومستعدون بقوة للدفاع عن سيئول
أمريكا: المخاوف من الحرب بين الكوريتين ما زالت قائمة ومستعدون بقوة للدفاع عن سيئول
حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من مخاوف اندلاع حرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:44+0000
2022-09-29T14:44+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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جاء هذا اليوم الخميس في أول زيارة تقوم بها إلى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، بحسب وكالة "يونهاب".وقالت نائبة الرئيس الأمريكي:وشددت نائبة الرئيس الأمريكي على أن التزام بلادها بالدفاع عن كوريا الجنوبية ثابت وقوي.وعبرت عن رغبة واشنطن والعالم بأسره في أن يعم السلام والاستقرار شبه الجزيرة الكورية بأكملها بدون أي تهديدات كورية شمالية.وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.
https://sputnikarabic.ae/20220928/طوكيو-تحتج-على-تهديد-كوريا-الشمالية-لـأمن-اليابان-بعد-إطلاقها-لصاروخين-بالستيين-1068351895.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

أمريكا: المخاوف من الحرب بين الكوريتين ما زالت قائمة ومستعدون بقوة للدفاع عن سيئول

14:44 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / KCNA VIA KNS
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حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس من مخاوف اندلاع حرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.
جاء هذا اليوم الخميس في أول زيارة تقوم بها إلى المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، بحسب وكالة "يونهاب".
صاروخ كوريا الشمالية الجديد والذي يمكنه مهاجمة واشنطن ونيويورك في وقت واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
طوكيو تحتج على تهديد كوريا الشمالية لـ"أمن اليابان" بعد إطلاقها لصاروخين بالستيين
أمس, 11:23 GMT
وقالت نائبة الرئيس الأمريكي:
"لا تزال المخاوف من الحرب قائمة، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على أتم الاستعداد للاستجابة لأي طوارئ".
وشددت نائبة الرئيس الأمريكي على أن التزام بلادها بالدفاع عن كوريا الجنوبية ثابت وقوي.
وعبرت عن رغبة واشنطن والعالم بأسره في أن يعم السلام والاستقرار شبه الجزيرة الكورية بأكملها بدون أي تهديدات كورية شمالية.
وكان الجيش الكوري الجنوبي، قد أعلن الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا باليستيا مجهولا"، وذلك بعد أيام فقط من آخر تجربة لها وقبل زيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لسيئول.
وحسب "فرانس برس"، أصدرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول بيانا، قالت فيه إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهول الهوية على البحر الشرقي"، في إشارة إلى المياه المعروفة باسم بحر اليابان.
وأكد خفر السواحل الياباني أيضًا إطلاق صاروخ باليستي محتمل، بناء على معلومات من وزارة الدفاع في طوكيو، مشيرا إلى أنه تم تحذير السفن.
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