https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعرض-على-الدنمارك-المساعدة-بالتحقيق-في-انفجارات-نورد-ستريم-1068391302.html
أمريكا تعرض على الدنمارك المساعدة بالتحقيق في انفجارات "نورد ستريم"
أمريكا تعرض على الدنمارك المساعدة بالتحقيق في انفجارات "نورد ستريم"
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصل بنظيره الدنماركي مورتن بيدسكوف لمناقشة مساعدة واشنطن في التحقيق في الانفجارات... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:33+0000
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وجاء في بيان البنتاغون، إن "وزير الدفاع لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع الدنماركي مورتن بيدسكوف اليوم لمناقشة انفجارات نورد ستريم الأخيرة بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية". وأضاف أن "الوزير أوستن عرض المساعدة الكاملة للدنمارك التي تفتح تحقيقا في التفجيرات".كما تم التشديد على أن الوزراء اتفقوا على مواصلة العمل المشترك "مع تطور الوضع".اقرأ أيضا - فوكس نيوز: بايدن قد يكون متورطا في تفجير أنابيب "نورد ستريم"يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، 26 سبتمبر/ أيلول، وقعت حوادث في وقت واحد على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - تم اكتشاف تسربين للغاز في "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم. ألمانيا والدنمارك والسويد لا يستبعدون احتمالية أن الحادث وقع إثر عملية تخريب مقصودة.
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أمريكا تعرض على الدنمارك المساعدة بالتحقيق في انفجارات "نورد ستريم"
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اتصل بنظيره الدنماركي مورتن بيدسكوف لمناقشة مساعدة واشنطن في التحقيق في الانفجارات التي وقعت في خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم2".
وجاء في بيان البنتاغون، إن "وزير الدفاع لويد أوستن اتصل بوزير الدفاع الدنماركي مورتن بيدسكوف اليوم لمناقشة انفجارات نورد ستريم الأخيرة بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية". وأضاف أن "الوزير أوستن عرض المساعدة الكاملة للدنمارك التي تفتح تحقيقا في التفجيرات".
كما تم التشديد على أن الوزراء اتفقوا على مواصلة العمل المشترك "مع تطور الوضع".
يذكر أنه يوم الاثنين الماضي، 26 سبتمبر/ أيلول، وقعت حوادث في وقت واحد على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا - تم اكتشاف تسربين للغاز في "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم. ألمانيا والدنمارك والسويد لا يستبعدون احتمالية أن الحادث وقع إثر عملية تخريب مقصودة.