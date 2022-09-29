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https://sputnikarabic.ae/20220929/أمريكا-تعلق-على-إطلاق-كوريا-الشمالية-صاروخين-باليستيين-عقب-مغادرة-نائبة-بايدن-سيئول-1068410011.html
أمريكا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين ‏باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن سيئول
أمريكا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين ‏باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن سيئول
أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها "الصارم" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، ‏اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين.‏ 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T17:10+0000
2022-09-29T17:16+0000
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وقالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (أوسيندوباكوم) في بيان لها: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، وفقا لوكالة يونهاب" الكورية.وأضاف البيان "بينما قيّمنا أن هذا الحدث لا يشكّل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".وكان إطلاق الصاروخين، اليوم الخميس، هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.وفي يوم الأحد الماضي، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا قصير المدى، ليعقبه إطلاق صاروخين باليستيين إضافيين، أمس الأربعاء.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر، اليوم الخميس، بعد ساعات من مغادرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، كوريا الجنوبية، بعد رحلة زارت خلالها المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين وأكدت التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن حلفائها الآسيويين.
https://sputnikarabic.ae/20220929/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخين-باليستيين-عقب-مغادرة-نائبة-بايدن-جارتها-الجنوبية-1068405127.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أمريكا تعلق على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين ‏باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن سيئول

17:10 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 17:16 GMT 29.09.2022)
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERYكامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2022 / OLIVIER DOULIERY
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أكدت الولايات المتحدة مجددا التزامها "الصارم" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان، ‏اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين.‏
وقالت القيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ (أوسيندوباكوم) في بيان لها: "نحن على علم بإطلاق صاروخين باليستيين، ونتشاور عن كثب مع حلفائنا وشركائنا"، وفقا لوكالة يونهاب" الكورية.
وأضاف البيان "بينما قيّمنا أن هذا الحدث لا يشكّل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفائنا، فإن إطلاق الصاروخ يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لبرامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية غير القانونية لكوريا الشمالية".
وكان إطلاق الصاروخين، اليوم الخميس، هو الثالث من نوعه في أقل من أسبوع.
كوريا الجنوبية تطلق صاروخ باليستي Hyunmoo II، 4 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين عقب مغادرة نائبة بايدن جارتها الجنوبية
15:23 GMT
وفي يوم الأحد الماضي، أطلقت بيونغ يانغ صاروخا باليستيا قصير المدى، ليعقبه إطلاق صاروخين باليستيين إضافيين، أمس الأربعاء.
وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر، اليوم الخميس، بعد ساعات من مغادرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، كوريا الجنوبية، بعد رحلة زارت خلالها المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل الكوريتين وأكدت التزام الولايات المتحدة "الصارم" بأمن حلفائها الآسيويين.
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