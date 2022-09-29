https://sputnikarabic.ae/20220929/أنطونوف-واشنطن-مخطئة-بشأن-استعداد-روسيا-لحماية-أراضيها-لا-ينطبق-على-القرم-1068376776.html

أنطونوف: واشنطن مخطئة بشأن أن استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم

أنطونوف: واشنطن مخطئة بشأن أن استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الساسة الأمريكيون مخطئون باعتبارهم استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T00:04+0000

2022-09-29T00:04+0000

2022-09-29T00:06+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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واشنطن – سبوتنيك. وقال أنطونوف في مقال نشر بصحيفة "ناشيونال إنترست" الأمريكية: "بعض الساسة الأمريكيون مخطؤون باعتبارهم أن استعدادنا لحماية أراضينا لا ينطبق على القرم أو الأراضي التي يمكن أن تنضم لروسيا على أساس استفتاء شعبي حر".وأشار المتحدث إلى أن السلطات الأمريكية تخوف مجتمعها والمجتمع العالمي بالتهديدات النووية الخيالية من طرف روسيا.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا وأي مطالبات بأراضي روسية ستتلقى ردًا مناسبًا.وقال بيسكوف: "جمهوريتا دونباس دولتان مستقلتان تعترف روسيا باستقلالهما وقد طلبتا المساعدة بضمان أمنهما من روسيا وهو ما تفعله موسكو، أما شبه جزيرة القرم فهي جزء لا يتجزأ من روسيا، لذا فإن أي مطالبات لروسيا ستتلقى كييف ردًا مناسبًا".وكانت شبه جزيرة القرم تابعة لجمهورية أوكرانيا منذ مطلع خمسينات القرن الماضي حينما قررت القيادة السوفيتية نقل تبعيتها إلى جمهورية أوكرانيا السوفيتية، حتى عام 2014 عندما استعادت القرم الوحدة مع روسيا بمشيئة سكانها. والآن يتطلع السكان في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه الأوكرانيتين أيضا إلى استعادة الوحدة مع روسيا.

https://sputnikarabic.ae/20220919/الكرملين-يرد-على-أحلام-كييف-بشأن-شبه-جزيرة-القرم-1067933356.html

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