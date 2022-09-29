https://sputnikarabic.ae/20220929/إعصار-إيان-يضرب-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-بريح-عاتية-ويقتل-14-شخصا-1068420574.html
إعصار "إيان" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بريح عاتية ويقتل 14 شخصا
إعصار "إيان" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بريح عاتية ويقتل 14 شخصا
قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T23:12+0000
2022-09-29T23:12+0000
2022-09-29T23:15+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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موسكو - سبوتنيك. وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا من دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا في السابق بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.
https://sputnikarabic.ae/20220929/بايدن-يحث-شركات-النفط-والغاز-الأمريكية-إلى-عدم-رفع-الأسعار-بحجة-إعصار-إيان-1068419826.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
إعصار "إيان" يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية بريح عاتية ويقتل 14 شخصا
23:12 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 23:15 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
قتل 14 شخصا على الأقل جراء إعصار إيان الذي ضرب جنوب غرب فلوريدا، متسببا في فيضانات في الشوارع واقتلاع الأشجار على طول الساحل، حيث زادت قوته خلال الأيام الماضية.
موسكو - سبوتنيك
. وتجاوزت سرعة الرياح أكثر من 240 كلم في الساعة، أثرت على أكثر من مليون منزل ومبنى في فلوريدا أصبحوا من دون كهرباء، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
وكانت العاصفة قد تسببت أثناء اجتياحها كوبا في السابق بمقتل شخصين وتدمير شبكة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.
وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.