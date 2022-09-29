عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/إعلام-يتحدث-عن-أهمية-دور-الفاتيكان-في-الحوار-مع-روسيا-1068395703.html
إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا
إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا
قالت وسائل إعلام غربية بأنه على الرغم من تصريحات الدول الغربية، يعد الفاتيكان لاعبًا مهمًا في أوروبا، وهو قادر على الحفاظ على حوار بناء مع روسيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:49+0000
2022-09-29T12:49+0000
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/38/1045463862_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_62668ec906c062311d5ae69b37a9dcf5.jpg
ووفقًا لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية، التي نشرت مقالا عن دور الفاتيكان في الصراع الأوكراني، فإن ممثليه لم يرفضوا المفاوضات مع موسكو وواصلوها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.والتقى هناك وزير خارجية الكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.كما تحدث المنشور عن اتصالات أخرى للفاتيكان مع موسكو، كلقاء السفير الرسولي المونسنيور جيوفاني داجنيلو مع بطريرك عموم روسيا كيريل، وكذلك عمل رئيس الأساقفة ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا باولو بيزي.وفي مقابلة حديثة، أكد بيزي أن" المشكلة الرئيسية هي إيجاد حل حتى لا يشعر أحد بالهزيمة".ووفقًا للمونسينور بيزي، فإن "هذه هي أكبر صعوبة"، حيث لا يمكن تحقيق ذلك "إلا من خلال التضحية بالنفس".
https://sputnikarabic.ae/20220914/بابا-الفاتيكان-يؤيد-فكرة-مفتي-روسيا-بعقد-مؤتمر-إسلامي-سنوي-في-روما-1067728070.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104546/38/1045463862_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_355156ae51465fe15d6ff87da6133cd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا

12:49 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Servizio Fotografico Vaticano / الانتقال إلى بنك الصورالفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس، إيطاليا 18 مايو  2020
الفاتيكان يعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس، إيطاليا 18 مايو  2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Servizio Fotografico Vaticano
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قالت وسائل إعلام غربية بأنه على الرغم من تصريحات الدول الغربية، يعد الفاتيكان لاعبًا مهمًا في أوروبا، وهو قادر على الحفاظ على حوار بناء مع روسيا.
ووفقًا لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية، التي نشرت مقالا عن دور الفاتيكان في الصراع الأوكراني، فإن ممثليه لم يرفضوا المفاوضات مع موسكو وواصلوها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
والتقى هناك وزير خارجية الكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الكرسي الرسولي هو محاور مألوف ومحترم للكرملين، لذا يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في اللحظة التي يبدو فيها أن الصدام مع الغرب أمر لا مفر منه.
بابا فرانسيسك، بابا الفاتيكان، يصل سلوفاكيا، 12 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2022
بابا الفاتيكان يؤيد فكرة مفتي روسيا بعقد مؤتمر إسلامي سنوي في روما
14 سبتمبر, 12:54 GMT
كما تحدث المنشور عن اتصالات أخرى للفاتيكان مع موسكو، كلقاء السفير الرسولي المونسنيور جيوفاني داجنيلو مع بطريرك عموم روسيا كيريل، وكذلك عمل رئيس الأساقفة ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا باولو بيزي.
وفي مقابلة حديثة، أكد بيزي أن" المشكلة الرئيسية هي إيجاد حل حتى لا يشعر أحد بالهزيمة".
ووفقًا للمونسينور بيزي، فإن "هذه هي أكبر صعوبة"، حيث لا يمكن تحقيق ذلك "إلا من خلال التضحية بالنفس".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала