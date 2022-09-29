https://sputnikarabic.ae/20220929/إعلام-يتحدث-عن-أهمية-دور-الفاتيكان-في-الحوار-مع-روسيا-1068395703.html
إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا
إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا
قالت وسائل إعلام غربية بأنه على الرغم من تصريحات الدول الغربية، يعد الفاتيكان لاعبًا مهمًا في أوروبا، وهو قادر على الحفاظ على حوار بناء مع روسيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:49+0000
2022-09-29T12:49+0000
2022-09-29T12:49+0000
روسيا
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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ووفقًا لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية، التي نشرت مقالا عن دور الفاتيكان في الصراع الأوكراني، فإن ممثليه لم يرفضوا المفاوضات مع موسكو وواصلوها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.والتقى هناك وزير خارجية الكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.كما تحدث المنشور عن اتصالات أخرى للفاتيكان مع موسكو، كلقاء السفير الرسولي المونسنيور جيوفاني داجنيلو مع بطريرك عموم روسيا كيريل، وكذلك عمل رئيس الأساقفة ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا باولو بيزي.وفي مقابلة حديثة، أكد بيزي أن" المشكلة الرئيسية هي إيجاد حل حتى لا يشعر أحد بالهزيمة".ووفقًا للمونسينور بيزي، فإن "هذه هي أكبر صعوبة"، حيث لا يمكن تحقيق ذلك "إلا من خلال التضحية بالنفس".
https://sputnikarabic.ae/20220914/بابا-الفاتيكان-يؤيد-فكرة-مفتي-روسيا-بعقد-مؤتمر-إسلامي-سنوي-في-روما-1067728070.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
روسيا, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
إعلام يتحدث عن أهمية دور الفاتيكان في الحوار مع روسيا
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قالت وسائل إعلام غربية بأنه على الرغم من تصريحات الدول الغربية، يعد الفاتيكان لاعبًا مهمًا في أوروبا، وهو قادر على الحفاظ على حوار بناء مع روسيا.
ووفقًا لصحيفة "إل جورنال
" الإيطالية، التي نشرت مقالا عن دور الفاتيكان في الصراع الأوكراني، فإن ممثليه لم يرفضوا المفاوضات مع موسكو وواصلوها على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
والتقى هناك وزير خارجية الكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
الكرسي الرسولي هو محاور مألوف ومحترم للكرملين، لذا يمكنه أن يلعب دورًا مهمًا في اللحظة التي يبدو فيها أن الصدام مع الغرب أمر لا مفر منه.
كما تحدث المنشور عن اتصالات أخرى للفاتيكان
مع موسكو، كلقاء السفير الرسولي المونسنيور جيوفاني داجنيلو مع بطريرك عموم روسيا كيريل، وكذلك عمل رئيس الأساقفة ورئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في روسيا باولو بيزي.
وفي مقابلة حديثة، أكد بيزي أن" المشكلة الرئيسية هي إيجاد حل حتى لا يشعر أحد بالهزيمة".
ووفقًا للمونسينور بيزي، فإن "هذه هي أكبر صعوبة"، حيث لا يمكن تحقيق ذلك "إلا من خلال التضحية بالنفس".