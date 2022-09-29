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إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني
إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني
تم إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب على مستوى البلاد، أعلن اليوم الخميس في فرنسا، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:41+0000
2022-09-29T10:41+0000
برج إيفل
أخبار فرنسا
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وقال حساب تويتر لمعالم باريس: "بسبب إضراب على مستوى البلاد، سيتم إغلاق برج إيفل اليوم".بدأ إضراب وطني عام في فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على رفع سن التقاعد، فضلا عن المطالبة برفع الأجور. في هذا الصدد، ستنظم مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى في البلاد. وقد دعت أكبر ثلاث نقابات في فرنسا للإضراب، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال.من المتوقع حدوث انقطاع في عمل النقل في السكك الحديدية. في منطقة باريس، سيتم إلغاء كل عاشر قطار على خطي مترو. ستعمل قطارات الضواحي على فترات زمنية متزايدة، وستعمل 3 قطارات فقط من أصل 4 على عدد من الطرق. كما سيتعطل النقل العام البري.وفقًا لقنا BFMTV ، نقلاً عن مصادر في الشرطة، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 6000 شخص في مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس.ستقام أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء المدينة.
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برج إيفل, أخبار فرنسا
برج إيفل, أخبار فرنسا

إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني

10:41 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021.
الفرنسي ناثان بولين يحمل مظلة وهو يسير، للمرة الثانية، على حبل مشدود بارتفاع 70 مترًا يمتد 670 مترًا بين برج إيفل ومسرح شايو الوطني، كجزء من أيام التراث الأوروبي الـ 38 وإطلاق الأولمبياد الثقافي في باريس، فرنسا 19 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Sameer Al-Doumy
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تم إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب على مستوى البلاد، أعلن اليوم الخميس في فرنسا، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقال حساب تويتر لمعالم باريس: "بسبب إضراب على مستوى البلاد، سيتم إغلاق برج إيفل اليوم".
بدأ إضراب وطني عام في فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على رفع سن التقاعد، فضلا عن المطالبة برفع الأجور. في هذا الصدد، ستنظم مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى في البلاد. وقد دعت أكبر ثلاث نقابات في فرنسا للإضراب، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال.
من المتوقع حدوث انقطاع في عمل النقل في السكك الحديدية. في منطقة باريس، سيتم إلغاء كل عاشر قطار على خطي مترو. ستعمل قطارات الضواحي على فترات زمنية متزايدة، وستعمل 3 قطارات فقط من أصل 4 على عدد من الطرق. كما سيتعطل النقل العام البري.
وفقًا لقنا BFMTV ، نقلاً عن مصادر في الشرطة، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 6000 شخص في مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس.
ستقام أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء المدينة.
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