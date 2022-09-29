https://sputnikarabic.ae/20220929/إغلاق-برج-إيفل-في-باريس-بسبب-الإضراب-الوطني-1068389272.html
إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني
إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني
تم إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب على مستوى البلاد، أعلن اليوم الخميس في فرنسا، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:41+0000
2022-09-29T10:41+0000
2022-09-29T10:41+0000
برج إيفل
أخبار فرنسا
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وقال حساب تويتر لمعالم باريس: "بسبب إضراب على مستوى البلاد، سيتم إغلاق برج إيفل اليوم".بدأ إضراب وطني عام في فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على رفع سن التقاعد، فضلا عن المطالبة برفع الأجور. في هذا الصدد، ستنظم مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى في البلاد. وقد دعت أكبر ثلاث نقابات في فرنسا للإضراب، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال.من المتوقع حدوث انقطاع في عمل النقل في السكك الحديدية. في منطقة باريس، سيتم إلغاء كل عاشر قطار على خطي مترو. ستعمل قطارات الضواحي على فترات زمنية متزايدة، وستعمل 3 قطارات فقط من أصل 4 على عدد من الطرق. كما سيتعطل النقل العام البري.وفقًا لقنا BFMTV ، نقلاً عن مصادر في الشرطة، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 6000 شخص في مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس.ستقام أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء المدينة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
برج إيفل, أخبار فرنسا
إغلاق برج إيفل في باريس بسبب الإضراب الوطني
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تم إغلاق برج إيفل في باريس بسبب إضراب على مستوى البلاد، أعلن اليوم الخميس في فرنسا، حيث من المتوقع حدوث مظاهرات حاشدة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وقال حساب تويتر لمعالم باريس: "بسبب إضراب على مستوى البلاد، سيتم إغلاق برج إيفل اليوم".
بدأ إضراب وطني عام في فرنسا، اليوم الخميس، احتجاجا على رفع سن التقاعد، فضلا عن المطالبة برفع الأجور. في هذا الصدد، ستنظم مظاهرات حاشدة في باريس ومدن أخرى في البلاد. وقد دعت أكبر ثلاث نقابات في فرنسا للإضراب، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال.
من المتوقع حدوث انقطاع في عمل النقل في السكك الحديدية. في منطقة باريس، سيتم إلغاء كل عاشر قطار على خطي مترو. ستعمل قطارات الضواحي على فترات زمنية متزايدة، وستعمل 3 قطارات فقط من أصل 4 على عدد من الطرق. كما سيتعطل النقل العام البري.
وفقًا لقنا BFMTV ، نقلاً عن مصادر في الشرطة، من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 6000 شخص في مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس.
ستقام أكثر من 200 مظاهرة في جميع أنحاء المدينة.