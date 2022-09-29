https://sputnikarabic.ae/20220929/إميل-لحود-نتيجة-جلسة-الانتخابات-اليوم-تكمن-أهميتها-بأنها-أصبحت-أمرا-واقعا-وكشفت-أحجام-الجميع--1068397964.html
إميل لحود: نتيجة جلسة الانتخابات اليوم تكمن أهميتها بأنها أصبحت أمرا واقعا وكشفت أحجام الجميع
إميل لحود: نتيجة جلسة الانتخابات اليوم تكمن أهميتها بأنها أصبحت أمرا واقعا وكشفت أحجام الجميع
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد بعدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، ومن المقرر أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:25+0000
2022-09-29T13:25+0000
2022-09-29T13:26+0000
نافذة على لبنان
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إميل لحود: نتيجة جلسة اليوم تكمن أهميتها بأنها أصبحت أمرا واقعا وكشفت أحجام الجميع
إميل لحود: نتيجة جلسة اليوم تكمن أهميتها بأنها أصبحت أمرا واقعا وكشفت أحجام الجميع
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره، يقول النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
نافذة على لبنان, аудио
إميل لحود: نتيجة جلسة الانتخابات اليوم تكمن أهميتها بأنها أصبحت أمرا واقعا وكشفت أحجام الجميع
13:25 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 13:26 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، في اختيار رئيس جديد للبلاد بعدم حصول أي من المرشحين على ثلثي الأصوات، ومن المقرر أن يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدا لجلسة أخرى للغرض نفسه.
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، كانت عبارة عن انطلاقة رسمية للاستحقاق الرئاسي، وهذا الموضوع كان أقرب من جلسة استعراض قوى واختبار نوايا، أكثر من كونه انتخاب رئيس الجمهورية".
بدوره، يقول النائب السابق إميل إميل لحود، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:
"النتيجة لجلسة البرلمان اليوم كانت متوقعة، وبينت الأحجام الحقيقية لكل فريق، لكن تكمن أهميتها في أنها أصبحت أمرا واقعا تجاه الجميع، لأن التحليل شيء والفعل والواقع شيء آخر، وتبين أن رواسب 14 آذار وما تبقى من هذا الفريق، بأن حجمه 30 صوتا فقط، لذلك طموحهم بإيصال شخصية من فريقهم، قد انتهى، وبقي الآن التوافق الداخلي بين الفريق الآخر، على شخص، وبرأيي هذا الموضوع لن يطول".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة...