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https://sputnikarabic.ae/20220929/الأردن-يعلن-عن-إجراء-دراسة-جادة-لتزويد-مدنه-الصناعية-بالغاز-المصري-1068408576.html
الأردن يعلن عن إجراء "دراسة جادة" لتزويد مدنه الصناعية بالغاز المصري
الأردن يعلن عن إجراء "دراسة جادة" لتزويد مدنه الصناعية بالغاز المصري
قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إن وزارات المالية والطاقة ‏والثروة المعدنية في البلاد تجري دراسة وصفها بـ"الجادة" لتزويد المدن الصناعية... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:36+0000
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وأوضح الخصاونة أن الخطوة تأتي لتقليل تكلفة الإنتاج على الصناعات، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.وذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي المصري خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 56.9 مليون دولار، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.وجاء الأردن في المرتبة 12 من حيث ترتيب الدول التي تصدر مصر إليها، بعد كل من تركيا التي تصدرت قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول من العام، وبقيمة 917.2 مليون دولار.وفي شهر يونيو/ حزيران، وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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أخبار الأردن, مصر, العالم العربي
أخبار الأردن, مصر, العالم العربي

الأردن يعلن عن إجراء "دراسة جادة" لتزويد مدنه الصناعية بالغاز المصري

16:36 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / JOSEPH EIDرئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة
© AFP 2022 / JOSEPH EID
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قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الخميس، إن وزارات المالية والطاقة ‏والثروة المعدنية في البلاد تجري دراسة وصفها بـ"الجادة" لتزويد المدن الصناعية في ‏الأردن بالغاز المصري.‏
وأوضح الخصاونة أن الخطوة تأتي لتقليل تكلفة الإنتاج على الصناعات، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
وذكرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن قيمة مستوردات الأردن من الغاز الطبيعي المصري خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 56.9 مليون دولار، وفقا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.
وجاء الأردن في المرتبة 12 من حيث ترتيب الدول التي تصدر مصر إليها، بعد كل من تركيا التي تصدرت قائمة أعلى دول العالم استيرادًا للغاز الطبيعي من مصر خلال الربع الأول من العام، وبقيمة 917.2 مليون دولار.
صورة مأخوذة من لقطات كاميرات المراقبة التي بثتها قناة المملكة الأردنية في 27 يونيو 2022 تظهر لحظة انفجار غاز سام في ميناء العقبة الأردني. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2022
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وفي شهر يونيو/ حزيران، وقعت الحكومتان الأردنية والمصرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروات المعدنية والصناعات البتروكيماوية والنفط والغاز الطبيعي.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات في مجال تطـوير الحقول الغازية ذات الطبيعة الخاصة أو ما يعرف بحقول الغاز غير التقليدية، واستخراج الغاز ومعالجته وتبادل الخبرات والتعاون فـي مجال الاتفاقيات مع الشركات الدولية حول التنقيب عـن النفط والغاز وخاصة اتفاقيات اقتسام الإنتاج.
كما تنص المذكرة على تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسـين وصـول الطاقة إلى السكان لتطوير البنية الأساسية لاستخدام الغاز الطبيعي في المدن الأردنية، خاصة من خلال تطوير التوزيع العمومي للغاز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
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