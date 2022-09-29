الأمم المتحدة تؤكد مشاركة غوتيريش في القمة العربية المقبلة بالجزائر
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أكدت الأمم المتحدة مشاركة الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، بصفة ضيف شرف، في القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، إنه بناء على دعوة من الرئيس الحزائري عبد المجيد تبون، سيتوجه السيد غوتيريش، إلى الجزائر العاصمة للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقبلة، والتي اعتبرها مهمة.
ردا على سؤال طرحته حول القمة العربية التي ستعقد في #الجزائر، وصف المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة @UN_Spokesperson بانها قمة مهمة جدا، وسيشارك غوتيريش في جلسة الافتتاح بالقاء كلمة، كما ستكون فرصة له لعقد عدة لقاءات مع الزعماء العرب لبحث قضايا المنطقة. pic.twitter.com/d6dkE7PP0n— Ray Bouchefra رضا بوشفرة (@redadigital) September 28, 2022
وتجدر الإشارة، إلى أن غوتيريش سبق وأن أشاد بالدور "الاستثنائي” للجزائر لمساهمتها في التعاون الدولي متعدد الأطراف وكذا بدورها الهام والفعال بقيادة الرئيس تبون، لا سيما من خلال عملها الريادي في عدد من نشاطات الأمم المتحدة للوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها.
وخلال اختتام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.
Secretary-General @antonioguterres met today with @Lamamra_dz and discussed regional issues, including Western Sahara, Libya and Mali. https://t.co/SsY0Ri3DST#UNGA pic.twitter.com/0b6XtSPF0T— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) September 27, 2022
و تم خلال هذه الجلسة، "استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا مستجدات الأوضاع دوليا واقليميا، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم والاستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال احياء مبادرة السلام العربية".