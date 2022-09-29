عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/الأمم-المتحدة-تؤكد-مشاركة-غوتيريش-في-القمة-العربية-المقبلة-بالجزائر-1068405776.html
الأمم المتحدة تؤكد مشاركة غوتيريش في القمة العربية المقبلة بالجزائر
الأمم المتحدة تؤكد مشاركة غوتيريش في القمة العربية المقبلة بالجزائر
‎‎ أكدت الأمم المتحدة مشاركة الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، بصفة ضيف شرف، في القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:44+0000
2022-09-29T15:44+0000
العالم العربي
حضور
جامعة الدول العربية
الجزائر
انطونيو غوتيريش
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_160d07d324d8bd63ad79178149911731.jpg
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، إنه بناء على دعوة من الرئيس الحزائري عبد المجيد تبون، سيتوجه السيد غوتيريش، إلى الجزائر العاصمة للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقبلة، والتي اعتبرها مهمة.وتجدر الإشارة، إلى أن غوتيريش سبق وأن أشاد بالدور "الاستثنائي” للجزائر لمساهمتها في التعاون الدولي متعدد الأطراف وكذا بدورها الهام والفعال بقيادة الرئيس تبون، لا سيما من خلال عملها الريادي في عدد من نشاطات الأمم المتحدة للوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها.وخلال اختتام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.و تم خلال هذه الجلسة، "استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا مستجدات الأوضاع دوليا واقليميا، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم والاستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال احياء مبادرة السلام العربية".
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054424684_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0deb34a837c31574cf7583b1507993cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, حضور, جامعة الدول العربية, الجزائر, انطونيو غوتيريش
العالم العربي, حضور, جامعة الدول العربية, الجزائر, انطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تؤكد مشاركة غوتيريش في القمة العربية المقبلة بالجزائر

15:44 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبرTelegram
‎‎ أكدت الأمم المتحدة مشاركة الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، بصفة ضيف شرف، في القمة العربية المقبلة التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، إنه بناء على دعوة من الرئيس الحزائري عبد المجيد تبون، سيتوجه السيد غوتيريش، إلى الجزائر العاصمة للمشاركة كضيف شرف في القمة العربية المقبلة، والتي اعتبرها مهمة.
وتجدر الإشارة، إلى أن غوتيريش سبق وأن أشاد بالدور "الاستثنائي” للجزائر لمساهمتها في التعاون الدولي متعدد الأطراف وكذا بدورها الهام والفعال بقيادة الرئيس تبون، لا سيما من خلال عملها الريادي في عدد من نشاطات الأمم المتحدة للوقاية من النزاعات الدولية وتسويتها.
وخلال اختتام مشاركته في أشغال الشق رفيع المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، عقد وزير الشؤون الخارجية جلسة عمل مع الأمين العام، أنطونيو غوتيريش.
و تم خلال هذه الجلسة، "استعراض علاقات التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة وكذا مستجدات الأوضاع دوليا واقليميا، لاسيما الجهود التي تبذلها الجزائر لترقية السلم والاستقرار في كل من ليبيا، مالي ومنطقة الساحل والصحراء، إلى جانب مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإعادة اطلاق عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال احياء مبادرة السلام العربية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала