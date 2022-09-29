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https://sputnikarabic.ae/20220929/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-مناقشة-التهديد-النووي-الروسي-وحادثة-التيار-الشمالي-1068379241.html
الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة "التهديد النووي الروسي" وحادثة "التيار الشمالي"
الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة "التهديد النووي الروسي" وحادثة "التيار الشمالي"
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه في القمة، المقررة الأسبوع المقبل، ينبغي على ممثلي الدول مناقشة الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة، والعمل التخريبي في خط... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:18+0000
2022-09-29T07:18+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "نتوقع أن تركز المناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على الاستفتاءات والتهديدات النووية الروسية والهجمات على نورد ستريم".وبدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادث تسرب الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2".ووصف ممثلو جهاز الأمن في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة تدخل أجنبي.وأفادت وسائل إعلام، يوم أمس الأربعاء في 28 سبتمبر/أيلول، بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي1 و2، في الليلة التي سبقت وقوع الحادث.ووفقًا لموقع "فلايت رادار" المتخصص برصد الرحلات الجوية، فقد تم، يوم الأربعاء، رصد طائرة "سيكورسكي إم إتي-60 أر سترايك" متعددة الأغراض لمدة تسع ساعات، من الساعة 19:30 بتوقيت موسكو يوم الأحد 25 سبتمبر، إلى الساعة 04:30 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 26 سبتمبر، حيث حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترًا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/صحيفة-ألمانيا-تعتقد-أن-نورد-ستريم-سيكون-غير-صالح-للاستخدام-إلى-الأبد-1068354296.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة "التهديد النووي الروسي" وحادثة "التيار الشمالي"

07:18 GMT 29.09.2022
© Fotolia / Andrea Izzottiعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Fotolia / Andrea Izzotti
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قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه في القمة، المقررة الأسبوع المقبل، ينبغي على ممثلي الدول مناقشة الاستفتاءات في دونباس والمناطق المحررة، والعمل التخريبي في خط "نورد ستريم".
وقال المسؤول لوكالة "رويترز": "نتوقع أن تركز المناقشات في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل على الاستفتاءات والتهديدات النووية الروسية والهجمات على نورد ستريم".
وبدأ جهاز الأمن السويدي تحقيقًا في حادث تسرب الغاز من خطوط أنابيب "التيار الشمالي 1" و"التيار الشمالي 2".
ووصف ممثلو جهاز الأمن في المملكة الحادث الذي وقع خلاله خفض الضغط، بأنه تخريب جسيم، وبالإضافة إلى ذلك، لم تستبعد السويد أن يكون الحادث نتيجة تدخل أجنبي.
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
صحيفة: ألمانيا تعتقد أن "نورد ستريم" سيكون غير صالح للاستخدام إلى الأبد
أمس, 12:14 GMT
وأفادت وسائل إعلام، يوم أمس الأربعاء في 28 سبتمبر/أيلول، بمشاهدة طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية بالقرب من موقع خطي أنابيب الغاز التيار الشمالي1 و2، في الليلة التي سبقت وقوع الحادث.
ووفقًا لموقع "فلايت رادار" المتخصص برصد الرحلات الجوية، فقد تم، يوم الأربعاء، رصد طائرة "سيكورسكي إم إتي-60 أر سترايك" متعددة الأغراض لمدة تسع ساعات، من الساعة 19:30 بتوقيت موسكو يوم الأحد 25 سبتمبر، إلى الساعة 04:30 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 26 سبتمبر، حيث حلقت فوق بحر البلطيق مسافة 250 كيلومترًا.
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