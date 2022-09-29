https://sputnikarabic.ae/20220929/البحرية-الإيرانية-قواتنا-تتواجد-في-مناطق-بحرية-يستخدمها-الإسرائيليون--1068414896.html
البحرية الإيرانية: قواتنا تتواجد في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون
البحرية الإيرانية: قواتنا تتواجد في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون
قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، اليوم الخميس، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:13+0000
2022-09-29T19:13+0000
2022-09-29T19:13+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048159642_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_e3b7abe825db5b268ee224bd3a53564b.jpg
وحسب وكالة أنباء "فارس"، أضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة. وأوضح أن نطاق مهام البحرية الإيرانية يشمل مضيق هرمز والخليج حتى شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب وقناة السويس.وأشار إلى أن قواته لا تتردد في الدفاع عن المنطقة التي تمر فيها السفن وناقلات النفط وتبادل السلع نحو إيران أو انطلاقا منها نحو دولة أخرى، والتي تقع ضمن نطاق المياه الإيرانية.كما لفت إلى أن العلماء والصناعيين الإيرانيين والقوات البحرية أصبحوا يملكون التكنولوجيا الكاملة لصناعة الغواصات.ووفقا له، أنشأت البحرية الإيرانية محور مقاومة برية وبحرية يمتد من الخليج ومضيق هرمز نحو باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط وصولا إلى إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20220911/قائد-الجيش-الإيراني-البحرية-الإيرانية-أنجزت-أطول-مهمة-بحرية-في-تاريخ-البلاد-1067601447.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1048159642_51:0:1830:1334_1920x0_80_0_0_d41dd5145f11e53a10fc03cf1adf86ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
البحرية الإيرانية: قواتنا تتواجد في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون
تابعنا عبر
قال نائب قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حمزة علي كاوياني، اليوم الخميس، إن قواته تتواجد بشكل دائم في مناطق بحرية يستخدمها الإسرائيليون.
وحسب وكالة
أنباء "فارس"، أضاف القائد الإيراني في تصريحات للصحفيين، أن المدمرات الإيرانية تنفذ مهامها في البحر الأحمر وتقوم بالرصد ولديها سيطرة استخبارية في تلك المنطقة.
وأوضح أن نطاق مهام البحرية الإيرانية
يشمل مضيق هرمز والخليج حتى شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب وقناة السويس.
وأشار إلى أن قواته لا تتردد في الدفاع عن المنطقة التي تمر فيها السفن وناقلات النفط وتبادل السلع نحو إيران أو انطلاقا منها نحو دولة أخرى، والتي تقع ضمن نطاق المياه الإيرانية.
كما لفت إلى أن العلماء والصناعيين الإيرانيين والقوات البحرية أصبحوا يملكون التكنولوجيا الكاملة لصناعة الغواصات.
ووفقا له، أنشأت البحرية الإيرانية محور مقاومة برية وبحرية يمتد من الخليج ومضيق هرمز نحو باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس والبحر المتوسط وصولا إلى إسرائيل
.