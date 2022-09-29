https://sputnikarabic.ae/20220929/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-تصريحات-غوتيريش-حول-الاستفتاءات-تظهر-حجم-ازدواجية-المعايير-1068420705.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T23:23+0000
2022-09-29T23:23+0000
2022-09-29T23:23+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
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