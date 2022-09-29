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البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
https://sputnikarabic.ae/20220929/البعثة-الروسية-لدى-الأمم-المتحدة-تصريحات-غوتيريش-حول-الاستفتاءات-تظهر-حجم-ازدواجية-المعايير-1068420705.html
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير
29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T23:23+0000
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة

البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة: تصريحات غوتيريش حول الاستفتاءات تظهر حجم ازدواجية المعايير

23:23 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:57 GMT
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