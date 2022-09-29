https://sputnikarabic.ae/20220929/البنتاغون-لـسبوتنيك-واشنطن-لن-تستبق-نتائج-التحقيق-الأوروبي-حول-التسرب-من-خطي-التيار-الشمالي-1068417917.html
البنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تستبق نتائج التحقيق الأوروبي حول التسرب من خطي "التيار الشمالي"
البنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تستبق نتائج التحقيق الأوروبي حول التسرب من خطي "التيار الشمالي"
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لن تتكهن أو تستبق نتائج تحقيق أوروبي حول تسرب الغاز من خطي أنابيب "التيار الشمالي 1 و2"... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T20:36+0000
2022-09-29T20:36+0000
2022-09-29T20:36+0000
العالم
تسريب
واشنطن
فتح تحقيق
أخبار الاتحاد الأوروبي
التيار الشمالي
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لن نتكهن ونستبق الجهود الأوروبية للتحري حول السبب (في حادث التسرب)، نحن على استعداد لدعم الجهود الأوروبية لتخفيف الأثر البيئي المحتمل".وفقًا لمصدر Flightradar24، الذي يتتبع رحلات الطائرات، حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية بانتظام في منطقة تسريبات الغاز اللاحقة من "نورد ستريم" بالقرب من جزيرة بورنهولم خلال شهر سبتمبر، ودارت لساعات فوق المنطقة المائية حيث تشغيل خطوط أنابيب الغاز.ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إيه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي في قاع بحر البلطيق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, تسريب, واشنطن, فتح تحقيق, أخبار الاتحاد الأوروبي, التيار الشمالي
العالم, تسريب, واشنطن, فتح تحقيق, أخبار الاتحاد الأوروبي, التيار الشمالي
البنتاغون لـ"سبوتنيك": واشنطن لن تستبق نتائج التحقيق الأوروبي حول التسرب من خطي "التيار الشمالي"
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أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة لن تتكهن أو تستبق نتائج تحقيق أوروبي حول تسرب الغاز من خطي أنابيب "التيار الشمالي 1 و2" نتيجة عمل تخريبي محتمل.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لن نتكهن ونستبق الجهود الأوروبية للتحري حول السبب (في حادث التسرب)، نحن على استعداد لدعم الجهود الأوروبية لتخفيف الأثر البيئي المحتمل".
وفقًا لمصدر Flightradar24، الذي يتتبع رحلات الطائرات، حلقت طائرات هليكوبتر عسكرية أمريكية بانتظام في منطقة تسريبات الغاز اللاحقة من "نورد ستريم" بالقرب من جزيرة بورنهولم خلال شهر سبتمبر، ودارت لساعات فوق المنطقة المائية حيث تشغيل خطوط أنابيب الغاز.
ويوم الاثنين، أعلنت شركة "نورد ستريم إ
يه جي" المشغلة للخطين تسجيل انخفاض كبير في ضغط الأنابيب، بينما أعلنت السلطات الدانماركية والسويدية رصد تسرب غاز في الخطوط المارة بالمياه الإقليمية للبلدين.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شبكات الزلازل الوطنية في السويد والنرويج وفنلندا رصد انفجارين قرب موقع التسربات في خطوط أنابيب الغاز الروسي في قاع بحر البلطيق.