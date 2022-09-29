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الجزائر وروسيا تشيدان بنجاح اللجنة الحكومية المشتركة
الجزائر وروسيا تشيدان بنجاح اللجنة الحكومية المشتركة
عقد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لقاءات مع المسؤولين الجزائريين، في إطار انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:58+0000
2022-09-29T16:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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الجزائر - سبوتنيك. واستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول، في قصر الحكومة، وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بحسب بيان رئاسة الوزراء الجزائرية.وقد شكل اللقاء بحسب البيان "فرصة لتقييم التعاون الثنائي على ضوء نتائج هذه الدورة، والاتفاق على المضي قدما في تجسيدها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة".من جهته، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الزراعة الروسي، حيث "أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء بالمخرجات الهامة، التي توجت أشغال اللجنة الثنائية المختلطة، وأكد الوزير لعمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة، يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الإمكانيات الهائلة للبلدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة".من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن "مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات، وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20220913/السفير-الجزائري-هناك-زيادة-مرتقبة-لرحلات-الطيران-مع-روسيا-1067680191.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

الجزائر وروسيا تشيدان بنجاح اللجنة الحكومية المشتركة

16:58 GMT 29.09.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federationأعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف
أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Ministry of Agriculture of the Russian Federation
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عقد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، لقاءات مع المسؤولين الجزائريين، في إطار انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
الجزائر - سبوتنيك. واستقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 29 سبتمبر/ أيلول، في قصر الحكومة، وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، بحسب بيان رئاسة الوزراء الجزائرية.
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وقد شكل اللقاء بحسب البيان "فرصة لتقييم التعاون الثنائي على ضوء نتائج هذه الدورة، والاتفاق على المضي قدما في تجسيدها بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويحقق مصالحهما المشتركة".
من جهته، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، وزير الزراعة الروسي، حيث "أشاد الطرفان خلال هذا اللقاء بالمخرجات الهامة، التي توجت أشغال اللجنة الثنائية المختلطة، وأكد الوزير لعمامرة أن النجاح الذي حققته هذه الدورة، يعكس الإرادة القوية للقيادة العليا للبلدين في الرقي بعلاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وروسيا إلى مستوى الإمكانيات الهائلة للبلدين، كما تعد محطة مهمة للتحضير للاستحقاقات الثنائية الهامة المرتقبة".
من جانبه، أعرب الوزير الروسي عن "مدى تثمين بلاده للطبيعة الاستراتيجية لعلاقاتها مع الجزائر وحرصها على تعزيزها في كافة المجالات، وعن التزام بلاده بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي كللت أشغال الدورة العاشرة للجنة المختلطة الجزائرية-الروسية".
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