https://sputnikarabic.ae/20220929/الحرس-الثوري-يعلن-قصف-شمال-العراق-بـ-73-صاروخا-وعشرات-الطائرات-المسيرة-1068416779.html
الحرس الثوري يعلن قصف شمال العراق بـ 73 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة
الحرس الثوري يعلن قصف شمال العراق بـ 73 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة
أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة لضرب مقرات "الإرهابيين" في كردستان العراق. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:55+0000
2022-09-29T19:55+0000
2022-09-29T19:55+0000
أخبار العراق اليوم
الحرس الثوري الإيراني
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جاء هذا في تصريحات لقائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكبور، بحسب وكالة "إرنا".وقال قائد القوات البرية إن عملية قصف مقرات الإرهابيين شمالي العراق تمت بدقة.وأوضح أن الأهداف التي استهدفت منتشرة في 42 موقعا وفي بعض الأحيان على بعد 400 كيلومتر من بعضها البعض.وذكر أن الأهداف المختارة تعود بالتأكيد إلى "الجماعات الإرهابية" المناهضة لبلاده.وطالب باكبور السلطات في شمال العراق بطرد "كل الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والمتآمرين ضد جمهورية إيران الإسلامية ".وأكد أن العمليات ستتواصل حتى نزع السلاح الكامل "للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والانفصالية المتواجدة" شمالي العراق.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن أمس الأربعاء شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.
https://sputnikarabic.ae/20220929/السعودية-ندين-بشدة-هجمات-إيران-على-كردستان-العراق--1068392090.html
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أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني
أخبار العراق اليوم, الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري يعلن قصف شمال العراق بـ 73 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة
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أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق 73 صاروخا باليستيا أرض-أرض وعشرات الطائرات المسيرة لضرب مقرات "الإرهابيين" في كردستان العراق.
جاء هذا في تصريحات لقائد القوات البرية للحرس الثوري العميد باكبور، بحسب وكالة "إرنا"
.
وقال قائد القوات البرية إن عملية قصف مقرات الإرهابيين شمالي العراق تمت بدقة.
وأوضح أن الأهداف التي استهدفت منتشرة في 42 موقعا وفي بعض الأحيان على بعد 400 كيلومتر من بعضها البعض.
وذكر أن الأهداف المختارة تعود بالتأكيد إلى "الجماعات الإرهابية" المناهضة لبلاده.
وطالب باكبور السلطات في شمال العراق بطرد "كل الجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والمتآمرين ضد جمهورية إيران الإسلامية ".
وأكد أن العمليات ستتواصل حتى نزع السلاح الكامل "للجماعات الإرهابية المناهضة للثورة والانفصالية المتواجدة" شمالي العراق.
وكان الحرس الثوري الإيراني
، قد أعلن أمس الأربعاء شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
وأعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق، سقوط عشرات القتلى والجرحى، جراء قصف إيراني استهدف مناطق في الإقليم يوم الأربعاء.
وأدانت وزارة الخارجية العراقية، القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، واصفة إياه بأنه "عمل استفزازي"، يعقد المشهد الأمني.