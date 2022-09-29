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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الخارجية-الروسية-أوكرانيا-تحاول-تكرار-سيناريو-بوتشا-في-إيزيوم--1068394581.html
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تكرار سيناريو بوتشا في إيزيوم
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تكرار سيناريو بوتشا في إيزيوم
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السلطات الأوكرانية تحاول أن تكرر في إيزيوم، السيناريو نفسه مع الاستفزازات حول الجرائم المزعومة للجيش... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:40+0000
2022-09-29T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيناريو
أخبار أوكرانيا
استفزازات
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "بعد إعادة تجميع قوات الحلفاء في منطقة خاركوف، يحاول نظام زيلينسكي بكل طريقة ممكنة تكرار سيناريو بوتشا في هذه المدينة، والذي حاولوا كتابته بأنفسهم عن طريق تلفيق أدلة على جرائم مزعومة ارتكبها الجيش الروسي"، مضيفة: "لكن ليس من الممكن إنشاء حتى ما توصلوا إليه في بوتشا. هناك الكثير من التناقضات لدرجة أنه من المستحيل الترويج لهذا الموضوع بعد الآن".وأكد ميزينتسيف، في بيان: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم تنفيذ عملية دموية أخرى على غرار بوتشا، في تقاطع الطريق بين بلدتي ستاري ونوفي سالتيف، أطلق عناصر من القوات الأوكرانية النار على 6 سيارات ترفع رايات بيضاء".وأشار أيضا إلى أن المدفعية الأوكرانية قصفت مواقع روسية في منطقة سكنية في بيلا كرينيتسيا في مقاطعة خيرسون وذلك من أجل تحفيز القوات الروسية على الرد بإطلاق النار على منازل سكنية تضم مدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية".وكانت القوات الروسية انسحبت من بوتشا، في 31 آذار/مارس الماضي، وفي اليوم التالي أعرب عمدة المدينة عن سعادته بالعودة إلى بوتشا؛ مؤكدا أن الأوضاع هادئة.وبعد ثلاثة أيام، وعقب دخول القوات الأوكرانية إلى المدينة؛ تم الإعلان عن العثور على عدد من السكان مقتولين في أحد الشوارع، ومباشرة وجهت سلطات كييف والدول الغربية التهم إلى الجيش الروسي بارتكاب هذه الجريمة؛ الأمر الذي نفته بشدة وزارة الدفاع الروسية، مستشهدة بتصريحات عمدة المدينة، الذي أكد أن المدينة آمنة، بعد خروج القوات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220510/روسيا-تحذر-من-تكرار-سيناريو-بوتشا-في-خاركيف-بإلصاق-تهمة-قتل-مدنيين-بالقوات-الروسية-1062079699.html
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روسيا, سيناريو, أخبار أوكرانيا, استفزازات
روسيا, سيناريو, أخبار أوكرانيا, استفزازات

الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تكرار سيناريو بوتشا في إيزيوم

12:40 GMT 29.09.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . wasim suliman
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن السلطات الأوكرانية تحاول أن تكرر في إيزيوم، السيناريو نفسه مع الاستفزازات حول الجرائم المزعومة للجيش الروسي في بوتشا بالقرب من كييف، مؤكدةً أن هذا لا يعمل بسبب العدد الهائل من التناقضات.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية، اليوم الخميس: "بعد إعادة تجميع قوات الحلفاء في منطقة خاركوف، يحاول نظام زيلينسكي بكل طريقة ممكنة تكرار سيناريو بوتشا في هذه المدينة، والذي حاولوا كتابته بأنفسهم عن طريق تلفيق أدلة على جرائم مزعومة ارتكبها الجيش الروسي"، مضيفة: "لكن ليس من الممكن إنشاء حتى ما توصلوا إليه في بوتشا. هناك الكثير من التناقضات لدرجة أنه من المستحيل الترويج لهذا الموضوع بعد الآن".

وقال مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، في وقت سابق، إن القوات الأوكرانية أطلقت النار على 6 سيارات مدنية في مقاطعة خاركوف في إطار استفزاز جديد مدبر لإلصاق تهمة قتل مدنيين بالقوات الروسية مثلما حدث في بلدة بوتشا.

وأكد ميزينتسيف، في بيان: "وفقًا للمعلومات المتاحة، تم تنفيذ عملية دموية أخرى على غرار بوتشا، في تقاطع الطريق بين بلدتي ستاري ونوفي سالتيف، أطلق عناصر من القوات الأوكرانية النار على 6 سيارات ترفع رايات بيضاء".
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وأشار أيضا إلى أن المدفعية الأوكرانية قصفت مواقع روسية في منطقة سكنية في بيلا كرينيتسيا في مقاطعة خيرسون وذلك من أجل تحفيز القوات الروسية على الرد بإطلاق النار على منازل سكنية تضم مدنيين لاستخدامهم كدروع بشرية".
وكانت القوات الروسية انسحبت من بوتشا، في 31 آذار/مارس الماضي، وفي اليوم التالي أعرب عمدة المدينة عن سعادته بالعودة إلى بوتشا؛ مؤكدا أن الأوضاع هادئة.
وبعد ثلاثة أيام، وعقب دخول القوات الأوكرانية إلى المدينة؛ تم الإعلان عن العثور على عدد من السكان مقتولين في أحد الشوارع، ومباشرة وجهت سلطات كييف والدول الغربية التهم إلى الجيش الروسي بارتكاب هذه الجريمة؛ الأمر الذي نفته بشدة وزارة الدفاع الروسية، مستشهدة بتصريحات عمدة المدينة، الذي أكد أن المدينة آمنة، بعد خروج القوات الروسية.
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Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT
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