عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/الدنمارك-تنتقد-قطر-من-خلال-قميص-لاعبي-منتخبها-في-كأس-العالم-صور-1068405632.html
الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور
الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور
طمست شركة "هوميل" الراعية لمنتخب الدنمارك شعار الفريق على القميص الرسمي الذي سيشارك في مونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:37+0000
2022-09-29T15:37+0000
قطر
أخبار الدنمارك
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103321/47/1033214720_0:0:1969:1108_1920x0_80_0_0_eb2ea6e6fbfa34184e297a35dc2ee4e4.jpg
وكشفت شركة "هامل سبورت" الدنماركية، أمس الأربعاء، رسميا عن قمصان الدنمارك استعدادا لكأس العالم 2022، لكن القميص جاء مختلفا عن ذلك الذي اعتاد منتخب الدنمارك الظهور به وتم إخفاء شعار الفريق عمدا.وأصدرت الشركة بيانين عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) تعليقا على القمصان التي جاءت باللون الأحمر والأبيض والأسود.وقالت الشركة في بيانها الأول: "مع إصدار قمصان المنتخب الدنماركي الجديدة أردنا إرسال رسالة مزدوجة". وأوضحت: "لهذا السبب قمنا بتقليل كافة التفاصيل الخاصة بالقمصان الجديدة بما في ذلك شعاراتنا المميزة".وفي البيان الثاني، ذكرت الشركة أن "الأسود لون الحداد اللون المثالي لقميص الدنمارك الثالث في كأس العالم". وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر تماما.
https://sputnikarabic.ae/20220929/اللقاح-ليس-إلزاميا-قطر-تعلن-إجراءات-السفر-إليها-الخاصة-بكورونا-لحضور-كأس-العالم-1068404226.html
قطر
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103321/47/1033214720_0:0:1969:1478_1920x0_80_0_0_646eb32a7323f1eb9d49cd5cfc40fd35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022

الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور

15:37 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورللاعب منتخب البيرو جيفرسون فارفان، وللاعب منتخب الدنمارك سيمون كجير
للاعب منتخب البيرو جيفرسون فارفان، وللاعب منتخب الدنمارك سيمون كجير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
طمست شركة "هوميل" الراعية لمنتخب الدنمارك شعار الفريق على القميص الرسمي الذي سيشارك في مونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
وكشفت شركة "هامل سبورت" الدنماركية، أمس الأربعاء، رسميا عن قمصان الدنمارك استعدادا لكأس العالم 2022، لكن القميص جاء مختلفا عن ذلك الذي اعتاد منتخب الدنمارك الظهور به وتم إخفاء شعار الفريق عمدا.
وأصدرت الشركة بيانين عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) تعليقا على القمصان التي جاءت باللون الأحمر والأبيض والأسود.
وقالت الشركة في بيانها الأول: "مع إصدار قمصان المنتخب الدنماركي الجديدة أردنا إرسال رسالة مزدوجة".

وأضافت: "القمصان ليست مستوحاة فقط من يورو 1992 للإشادة بأعظم نجاح كروي للدنمارك، لكن أيضا للاحتجاج على قطر وسجلها في مجال حقوق الإنسان".

وأوضحت: "لهذا السبب قمنا بتقليل كافة التفاصيل الخاصة بالقمصان الجديدة بما في ذلك شعاراتنا المميزة".
ملعب الجنوب، ضمن ملاعب كأس العالم في قطر 2022 بسعة 40 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
اللقاح ليس إلزاميا... قطر تعلن إجراءات السفر إليها الخاصة بكورونا لحضور كأس العالم
14:55 GMT
وفي البيان الثاني، ذكرت الشركة أن "الأسود لون الحداد اللون المثالي لقميص الدنمارك الثالث في كأس العالم".

وأردفت: "بينما ندعم منتخب الدنمارك فلا ينبغي الخلط بين هذا وبين دعم البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".

وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر تماما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала