https://sputnikarabic.ae/20220929/الدنمارك-تنتقد-قطر-من-خلال-قميص-لاعبي-منتخبها-في-كأس-العالم-صور-1068405632.html
الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور
الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور
طمست شركة "هوميل" الراعية لمنتخب الدنمارك شعار الفريق على القميص الرسمي الذي سيشارك في مونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:37+0000
2022-09-29T15:37+0000
2022-09-29T15:37+0000
قطر
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وكشفت شركة "هامل سبورت" الدنماركية، أمس الأربعاء، رسميا عن قمصان الدنمارك استعدادا لكأس العالم 2022، لكن القميص جاء مختلفا عن ذلك الذي اعتاد منتخب الدنمارك الظهور به وتم إخفاء شعار الفريق عمدا.وأصدرت الشركة بيانين عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) تعليقا على القمصان التي جاءت باللون الأحمر والأبيض والأسود.وقالت الشركة في بيانها الأول: "مع إصدار قمصان المنتخب الدنماركي الجديدة أردنا إرسال رسالة مزدوجة". وأوضحت: "لهذا السبب قمنا بتقليل كافة التفاصيل الخاصة بالقمصان الجديدة بما في ذلك شعاراتنا المميزة".وفي البيان الثاني، ذكرت الشركة أن "الأسود لون الحداد اللون المثالي لقميص الدنمارك الثالث في كأس العالم". وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر تماما.
https://sputnikarabic.ae/20220929/اللقاح-ليس-إلزاميا-قطر-تعلن-إجراءات-السفر-إليها-الخاصة-بكورونا-لحضور-كأس-العالم-1068404226.html
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قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
قطر, أخبار الدنمارك, رياضة, بطولة كأس العالم 2022
الدنمارك تنتقد قطر من خلال قميص لاعبي منتخبها في كأس العالم... صور
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طمست شركة "هوميل" الراعية لمنتخب الدنمارك شعار الفريق على القميص الرسمي الذي سيشارك في مونديال 2022، احتجاجا على "سجل قطر في حقوق الإنسان"، على حد تعبيرها.
وكشفت شركة "هامل سبورت" الدنماركية، أمس الأربعاء، رسميا عن قمصان الدنمارك استعدادا لكأس العالم 2022
، لكن القميص جاء مختلفا عن ذلك الذي اعتاد منتخب الدنمارك الظهور به وتم إخفاء شعار الفريق عمدا.
وأصدرت الشركة بيانين عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة) تعليقا على القمصان التي جاءت باللون الأحمر والأبيض والأسود.
وقالت الشركة في بيانها الأول: "مع إصدار قمصان المنتخب الدنماركي الجديدة أردنا إرسال رسالة مزدوجة".
وأضافت: "القمصان ليست مستوحاة فقط من يورو 1992 للإشادة بأعظم نجاح كروي للدنمارك، لكن أيضا للاحتجاج على قطر وسجلها في مجال حقوق الإنسان".
وأوضحت: "لهذا السبب قمنا بتقليل كافة التفاصيل الخاصة بالقمصان الجديدة بما في ذلك شعاراتنا المميزة".
وفي البيان الثاني، ذكرت الشركة أن "الأسود لون الحداد اللون المثالي لقميص الدنمارك الثالث في كأس العالم".
وأردفت: "بينما ندعم منتخب الدنمارك فلا ينبغي الخلط بين هذا وبين دعم البطولة التي كلفت آلاف الأشخاص حياتهم".
وكانت تقارير قد تحدثت في وقت سابق عن وفاة عمال خلال بناء المنشآت الرياضية والبنى التحتية وهو أمر تنفيه قطر
تماما.