https://sputnikarabic.ae/20220929/الرئيس-التنفيذي-لمونديال-قطر-يكشف-عن-رقم-إيرادات-البطولة-للدولة-17-مليار-دولار--1068408825.html
الرئيس التنفيذي لمونديال قطر يكشف عن رقم إيرادات البطولة للدولة... 17 مليار دولار
الرئيس التنفيذي لمونديال قطر يكشف عن رقم إيرادات البطولة للدولة... 17 مليار دولار
كشف الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، عن رقم إيرادات البطولة للاقتصاد القطري، قائلا إنه نحو 17 مليار دولار. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:41+0000
2022-09-29T16:41+0000
2022-09-29T16:42+0000
أخبار قطر اليوم
مونديال 2022
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وفي تصريحات نقلتها "الشرق" القطرية أوضح الخاطر أن "العائد المادي المباشر على الاقتصاد القطري من المونديال سيصل إلى 17 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يمثل "أكثر من ضعف المصروفات" التي أنفقتها الدولة القطرية.وقال: "تكلفة مشاريع المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو رقم طبيعي، وأقل من بعض البطولات السابقة، مثل مونديالي روسيا والبرازيل".ولفت إلى أن الدوحة ستجني عائدات خلال إقامة البطولة وبعدها، "منها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي"، متوقعا تحول قطر إلى مزار سياحي عقب البطولة.وقال: "المتابعة لن تقتصر على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية"، مشيرا إلى أن "كافة الدول التي استضافت البطولة، استفادت من زيادة السياحة مثل البرازيل وروسيا".طالع أيضا: وكالة: قطر تستدعي المئات بينهم دبلوماسيون للتجنيد لحفظ الأمن خلال كأس العالم
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أخبار قطر اليوم, مونديال 2022
أخبار قطر اليوم, مونديال 2022
الرئيس التنفيذي لمونديال قطر يكشف عن رقم إيرادات البطولة للدولة... 17 مليار دولار
16:41 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 16:42 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022، ناصر الخاطر، عن رقم إيرادات البطولة للاقتصاد القطري، قائلا إنه نحو 17 مليار دولار.
وفي تصريحات نقلتها
"الشرق" القطرية أوضح الخاطر أن "العائد المادي المباشر على الاقتصاد القطري من المونديال سيصل إلى 17 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يمثل "أكثر من ضعف المصروفات" التي أنفقتها الدولة القطرية.
وقال: "تكلفة مشاريع المونديال والمصروفات تصل إلى حوالي 8 مليارات
دولار وهو رقم طبيعي، وأقل من بعض البطولات السابقة، مثل مونديالي روسيا والبرازيل".
ولفت إلى أن الدوحة ستجني عائدات خلال إقامة البطولة وبعدها، "منها زيادة عدد السائحين، وهو من أهم المعايير التي وضعت لدراسة العائد المادي"، متوقعا تحول قطر إلى مزار سياحي عقب البطولة.
وعزا الخاطر توقعه إلى أن ما بين 3 إلى 4 مليارات نسمة حول العالم، سيتابعون المونديال، وهو ما يعزز هذا التوقع.
وقال: "المتابعة لن تقتصر
على المباريات فقط، لكن سيتم التركيز على الدولة والأماكن السياحية والترفيهية"، مشيرا إلى أن "كافة الدول التي استضافت البطولة، استفادت من زيادة السياحة مثل البرازيل وروسيا".