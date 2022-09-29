https://sputnikarabic.ae/20220929/السعودية-ندين-بشدة-هجمات-إيران-على-كردستان-العراق--1068392090.html
السعودية: ندين بشدة هجمات إيران على كردستان العراق
السعودية: ندين بشدة هجمات إيران على كردستان العراق
أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:35+0000
2022-09-29T11:35+0000
2022-09-29T11:35+0000
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء".وأكدت وزارة الخارجية، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.طالع أيضا: العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج
https://sputnikarabic.ae/20220929/جامعة-الدول-العربية-ترفض-بشكل-كامل-القصف-الإيراني-على-كردستان-العراق-1068385164.html
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أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم
السعودية: ندين بشدة هجمات إيران على كردستان العراق
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أدانت المملكة العربية السعودية بشدة، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد أعربت عن "إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق
وتسببت في مقتل وإصابة عددٍ من الأبرياء".
وأكدت وزارة الخارجية، رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددةً على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
وعبرت الوزارة عن خالص تعازي المملكة
ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت سابق اليوم شن هجوم شمل القصف بالصواريخ على مقار أحزاب كردية إيرانية في كردستان.
وأفادت وزارة الصحة في إقليم كردستان، بسقوط 9 قتلى وإصابة 32 آخرين جراء القصف الإيراني لمناطق في الإقليم.
وتصنف طهران تنظيمات كردية إيرانية بينها "الديمقراطي الكردستاني" إرهابية، وتقول إنها تسعى لـ "إثارة الفتنة" داخل إيران، بما في ذلك عبر تهريب أسلحة.