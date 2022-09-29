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https://sputnikarabic.ae/20220929/السفير-الروسي-دول-بريكس-يمكنها-إنشاء-عملة-موحدة-1068388841.html
السفير الروسي: دول "بريكس" يمكنها إنشاء عملة موحدة
السفير الروسي: دول "بريكس" يمكنها إنشاء عملة موحدة
قال بافيل كنيازيف، السفير الموكل بمهام خاصة من وزارة الخارجية الروسية في "بريكس"، إن دول البريكس تناقش إمكانية إنشاء عملة موحدة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:42+0000
2022-09-29T10:42+0000
مجموعة بريكس
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وقال كنيازيف في اجتماع حول آفاق توسيع البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، التي نظمها نادي المناقشة "فالداي": "تمت مناقشة فكرة إمكانية وآفاق العملة الموحدة، وهي عملة المحاسبة القائمة على دول بريكس".وبحسب كنيازيف، أعربت نحو 15 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".وقال: "الاهتمام ببريكس تجلى بوضوح في حقيقة أن اثنتي عشرة دولة ونصف قد أعربت اليوم عن اهتمامها بالانضمام إليها".
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مجموعة بريكس
مجموعة بريكس

السفير الروسي: دول "بريكس" يمكنها إنشاء عملة موحدة

10:42 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوربريكس
بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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قال بافيل كنيازيف، السفير الموكل بمهام خاصة من وزارة الخارجية الروسية في "بريكس"، إن دول البريكس تناقش إمكانية إنشاء عملة موحدة.
وقال كنيازيف في اجتماع حول آفاق توسيع البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، التي نظمها نادي المناقشة "فالداي": "تمت مناقشة فكرة إمكانية وآفاق العملة الموحدة، وهي عملة المحاسبة القائمة على دول بريكس".
وبحسب كنيازيف، أعربت نحو 15 دولة عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وقال: "الاهتمام ببريكس تجلى بوضوح في حقيقة أن اثنتي عشرة دولة ونصف قد أعربت اليوم عن اهتمامها بالانضمام إليها".
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