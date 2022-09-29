https://sputnikarabic.ae/20220929/السلطات-انفجار-عبوة-ناسفة-بالقرب-من-مدرسة-في-ميليتوبول-1068379555.html
السلطات: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة في ميليتوبول
السلطات: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة في ميليتوبول
ذكرت إدارة مقاطعة زابوروجيه أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت في ميليتوبول، صباح اليوم الخميس، على شجرة بالقرب من مدرسة وأصيب سائق سيارة كانت تمر بالقرب من... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T07:21+0000
2022-09-29T07:21+0000
2022-09-29T07:21+0000
أخبار أوكرانيا
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وقالت الإدارة: "في ميليتوبول، قرابة الساعة 7.50، دوى انفجار في شارخ الذكرى الخمسين للنصر، وتم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من المدرسة، مقابل مركز التسوق "بلاديوم". وتم تثبيت العبوة الناسفة على شجرة وانفجرت عندما مرت سيارة. تضررت السيارة وأصيب السائق بجروح طفيفة".الآن تعمل الخدمات الخاصة في مكان الحادث.وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وكالات إنفاذ القانون الروسية، إلى أن "أي شخص يسير أو يمر يمكن أن يصبح ضحية لهذا التخريب".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
السلطات: انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة في ميليتوبول
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ذكرت إدارة مقاطعة زابوروجيه أن عبوة ناسفة يدوية الصنع انفجرت في ميليتوبول، صباح اليوم الخميس، على شجرة بالقرب من مدرسة وأصيب سائق سيارة كانت تمر بالقرب من المدرسة.
وقالت الإدارة: "في ميليتوبول، قرابة الساعة 7.50، دوى انفجار في شارخ الذكرى الخمسين للنصر، وتم تفجير عبوة ناسفة بالقرب من المدرسة، مقابل مركز التسوق "بلاديوم". وتم تثبيت العبوة الناسفة على شجرة وانفجرت عندما مرت سيارة. تضررت السيارة وأصيب السائق بجروح طفيفة".
الآن تعمل الخدمات الخاصة في مكان الحادث.
وأشار مصدر لوكالة "سبوتنيك" في وكالات إنفاذ القانون الروسية، إلى أن "أي شخص يسير أو يمر يمكن أن يصبح ضحية لهذا التخريب".