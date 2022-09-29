https://sputnikarabic.ae/20220929/العراق-مستشارية-الأمن-القومي-وصف-جميع-عائلات-مخيم-الهول-بـ-عوائل-داعش-غير-صحيح-1068396205.html
العراق… مستشارية الأمن القومي: وصف جميع عائلات مخيم الهول بـ "عوائل داعش" غير صحيح
العراق… مستشارية الأمن القومي: وصف جميع عائلات مخيم الهول بـ "عوائل داعش" غير صحيح
أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي أنه لا يمكن وصف جميع العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، بـ "عوائل داعش". 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:07+0000
2022-09-29T13:07+0000
2022-09-29T13:07+0000
العالم العربي
العراق
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قال مدير مركز التميز التابع للمستشارية، سعيد الجياشي، إنه ليس من الصواب وصف جميع العوائل العراقية في المخيم بـ "عوائل داعش"، مشيرا إلى أن جزءا منها لا يرتبط بتنظيم "داعش"، (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس.وتابع: "هناك عملية تأهيل للعوائل في المخيم لإعادة دمجهم في المجتمع"، مشيرا إلى أن مجموعة من المؤسسات الحكومية تقوم بهذه المهمة.ولفت الجياشي إلى أن بعض العائلات لم يكن لها أي صلة بتنظيم "داعش"، لكنها استقرت في هذا المخيم لظروف قهرية أجبرتها على النزوح من العراق إلى الجانب السوري.وأوضح مدير مركز التميز أن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض استطاعت إعادة 763 عائلة عراقية إلى البلاد منذ مايو/ أيار الماضي، مشيرا إلى أن عدد أفراد هذه العائلات يصل إلى نحو 3 آلاف شخص.ولفت إلى أن العائلات، التي تم تأهيل أفرادها، أصبحوا يعيشون في استقرار وقبول مجتمعي في 5 محافظات عراقية كانت تقيم بها قبل نزوحها إلى سوريا.
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العالم العربي, العراق
العراق… مستشارية الأمن القومي: وصف جميع عائلات مخيم الهول بـ "عوائل داعش" غير صحيح
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أكدت مستشارية الأمن القومي العراقي أنه لا يمكن وصف جميع العوائل العراقية الموجودة في مخيم الهول بريف الحسكة، شمال شرقي سوريا، بـ "عوائل داعش".
قال مدير مركز التميز التابع للمستشارية، سعيد الجياشي، إنه ليس من الصواب وصف جميع العوائل العراقية في المخيم بـ "عوائل داعش"، مشيرا إلى أن جزءا منها لا يرتبط بتنظيم "داعش"، (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، حسبما ذكرت
شبكة "رووداو" العراقية، اليوم الخميس.
وتابع: "هناك عملية تأهيل للعوائل في المخيم
لإعادة دمجهم في المجتمع"، مشيرا إلى أن مجموعة من المؤسسات الحكومية تقوم بهذه المهمة.
ولفت الجياشي إلى أن بعض العائلات لم يكن لها أي صلة بتنظيم "داعش"، لكنها استقرت في هذا المخيم لظروف قهرية أجبرتها على النزوح من العراق إلى الجانب السوري.
وأوضح مدير مركز التميز أن اللجنة التي تم تشكيلها لهذا الغرض استطاعت إعادة 763 عائلة عراقية
إلى البلاد منذ مايو/ أيار الماضي، مشيرا إلى أن عدد أفراد هذه العائلات يصل إلى نحو 3 آلاف شخص.
ولفت إلى أن العائلات، التي تم تأهيل أفرادها، أصبحوا يعيشون في استقرار
وقبول مجتمعي في 5 محافظات عراقية كانت تقيم بها قبل نزوحها إلى سوريا.