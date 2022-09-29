https://sputnikarabic.ae/20220929/الكرملين-بوتين-يشارك-في-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-1068387487.html
الكرملين: بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
الكرملين: بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اتفاقيات الانضمام إلى روسيا سيتم توقيعها مع جميع المناطق الأربعة التي أجريت فيها الاستفتاءات. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T10:05+0000
2022-09-29T10:05+0000
2022-09-29T10:22+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول عدد المناطق التي سيتم توقيع اتفاقية لضمها إلى روسيا: "كل (المناطق) الأربعة التي أجرت استفتاءات وتقدمت بطلب مماثل إلى الجانب الروسي". وأكد بيسكوف أن مراسم توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا ستقام يوم الجمعة في الكرملين، وسيشارك فيها بوتين.جرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه. وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42% ، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
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روسيا, فلاديمير بوتين
الكرملين: بوتين سيشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا
10:05 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 10:22 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن اتفاقيات الانضمام إلى روسيا سيتم توقيعها مع جميع المناطق الأربعة التي أجريت فيها الاستفتاءات.
وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول عدد المناطق التي سيتم توقيع اتفاقية لضمها إلى روسيا: "كل (المناطق) الأربعة التي أجرت استفتاءات وتقدمت بطلب مماثل إلى الجانب الروسي".
وأكد بيسكوف أن مراسم توقيع اتفاقيات انضمام أربع مناطق جديدة إلى روسيا ستقام يوم الجمعة في الكرملين، وسيشارك فيها بوتين.
جرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42% ، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.