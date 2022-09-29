https://sputnikarabic.ae/20220929/الكونغرس-الأمريكي-يقر-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-12-مليار-دولار-1068415364.html
الكونغرس الأمريكي يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
الكونغرس الأمريكي يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
أقر مجلس "الشيوخ" الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك تخصيص 12.4 مليار دولار... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T19:27+0000
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2022-09-29T19:39+0000
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تم دعم المبادرة بأغلبية 72 صوتا مقابل اعتراض 25 صوتا.يجب أن يوافق الكونغرس بمجلسيه على مشروع القانون، الذي يتضمن تمويلا مؤقتا للبرامج الحكومية، قبل نهاية أسبوع العمل الحالي. خلاف ذلك، سيحدث إغلاق، وسيضطر عدد من الإدارات الفيدرالية إلى تعليق عمله اعتبارا من يوم الاثنين.بعد التصويت في مجلس "الشيوخ"، ستحال الوثيقة إلى مجلس "النواب" الأمريكي للنظر فيها. إذا تمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلسي الكونغرس، فسيتم توقيعها من قبل رئيس الأركان جو بايدن.يهدف مشروع القانون إلى تخصيص 12.4 مليار من المساعدات لأوكرانيا، والتي تشمل الدعم الاقتصادي للحفاظ على عمل الحكومة الأوكرانية والأموال للمساعدات العسكرية والبعثات العسكرية الأمريكية في أوروبا.
https://sputnikarabic.ae/20220928/البيت-الأبيض-يعلن-عن-مساعدة-عسكرية-لأوكرانيا-بأكثر-من-مليار-دولار-1068371530.html
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العالم, مساعدات, واشنطن, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدات, واشنطن, أخبار أوكرانيا
الكونغرس الأمريكي يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار
19:27 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 19:39 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
أقر مجلس "الشيوخ" الأمريكي، اليوم الخميس، بأغلبية الأصوات مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة الأمريكية حتى 16 ديسمبر 2022، بما في ذلك تخصيص 12.4 مليار دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا.
تم دعم المبادرة بأغلبية 72 صوتا مقابل اعتراض 25 صوتا.
يجب أن يوافق الكونغرس بمجلسيه على مشروع القانون، الذي يتضمن تمويلا مؤقتا للبرامج الحكومية، قبل نهاية أسبوع العمل الحالي. خلاف ذلك، سيحدث إغلاق، وسيضطر عدد من الإدارات الفيدرالية إلى تعليق عمله اعتبارا من يوم الاثنين.
بعد التصويت في مجلس "الشيوخ"، ستحال الوثيقة إلى مجلس "النواب" الأمريكي للنظر فيها. إذا تمت الموافقة على الوثيقة من قبل مجلسي الكونغرس، فسيتم توقيعها من قبل رئيس الأركان جو بايدن.
يهدف مشروع القانون إلى تخصيص 12.4 مليار من المساعدات لأوكرانيا، والتي تشمل الدعم الاقتصادي للحفاظ على عمل الحكومة الأوكرانية والأموال للمساعدات العسكرية والبعثات العسكرية الأمريكية في أوروبا.