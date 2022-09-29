https://sputnikarabic.ae/20220929/اللقاح-ليس-إلزاميا-قطر-تعلن-إجراءات-السفر-إليها-الخاصة-بكورونا-لحضور-كأس-العالم-1068404226.html

اللقاح ليس إلزاميا... قطر تعلن إجراءات السفر إليها الخاصة بكورونا لحضور كأس العالم

اللقاح ليس إلزاميا... قطر تعلن إجراءات السفر إليها الخاصة بكورونا لحضور كأس العالم

أعلنت قطر، اليوم الخميس، إجراءات السفر إليها الخاصة بكورونا لحضور كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث من المتوقع قدوم أكثر من مليون زائر لمتابعة مبارايات البطولة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T14:55+0000

2022-09-29T14:55+0000

2022-09-29T14:55+0000

قطر

رياضة

بطولة كأس العالم 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049192630_0:255:2734:1793_1920x0_80_0_0_199aa14daab1b2b2a4f48a40a02be28a.jpg

ووفقا لبيان اللجنة العليا للمشاريع والإرث، يتعين على زوار قطر خلال فترة البطولة (20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول)، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، الالتزام بعدد من الإجراءات.وتشمل الإجراءات التالي:- تقديم شهادة تفيد بإجراء فحص "بي سي آر" للكشف عن كوفيد-19(نتيجته سلبية) قبل موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة إلى موظفي شركة الطيران في مطار المغادرة، أو شهادة رسمية تفيد بإجراء الفحص السريع "أنتيجين" (نتيجته سلبية) قبل موعد السفر بـ 24 ساعة كحد أقصى، مع الإشارة إلى عدم اعتماد الاختبار المنزلي، ويستثنى من إجراء اختبار كوفيد-19 الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات.- إلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصّنين، وبغض النظر عن بلد المغادرة. - ستخضع حالات الإصابة بالفيروس التي سيجري اكتشافها في قطر لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات وزارة الصحة العامة.- لن يحتاج الزوار لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر، إضافة إلى عدم الحاجة لإجراء فحص للكشف عن الإصابة بالفيروس قبل مغادرة البلاد. ولكن ينصح المسافرون بمراجعة متطلبات السفر إلى وجهاتهم، واتباع الإجراءات المطلوبة.- ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في أنحاء البلاد، ويتعيّن على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر تنزيل تطبيق "احتراز" EHTERAZ وتفعيله على هواتفهم الذكية من خلال متجر أبل أو غوغل بلاي عند الوصول إلى قطر، وينبغي أن تكون الحالة الصحية في تطبيق "احتراز" باللون الأخضر، ليتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة في الدولة، حيث تؤكد الحالة الصحية باللون الأخضر على التطبيق عدم الإصابة بكوفيد-19.وذكر البيان، أنه بإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات الحكومية أو الخاصة في الدولة، على أن تتوفر الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية بالمجان لحاملي بطاقة "هيّا".كما أكد البيان على ضرورة حصول الزوار على تأمين السفر، بحيث يغطي خدمات الرعاية الصحية، طوال مدة إقامتهم في البلاد.وستقام بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر نهاية العام الحالي، بين 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر، للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.وتتوقع قطر (الدولة الخليجية الصغيرة) أن يزورها 1.2 مليون شخص خلال فترة المونديال.

https://sputnikarabic.ae/20220927/قطر-بدء-المرحلة-النهائية-من-بيع-تذاكر-مباريات-كأس-العالم-1068314690.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022