https://sputnikarabic.ae/20220929/المركزي-العراقي-يعلن-تحقيق-أكبر-احتياطي-نقدي-في-تاريخه-87-مليار-دولار-1068406837.html
"المركزي العراقي" يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه... 87 مليار دولار
"المركزي العراقي" يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه... 87 مليار دولار
كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:07+0000
2022-09-29T16:07+0000
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أخبار العراق اليوم
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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن قيمة الاحتياطي النقدي تجاوزت الـ87 مليار دولار، مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130%.وقال: "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".ولفت إلى أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".وقال الياسري: "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معرباً عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يتعهد برفع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022
https://sputnikarabic.ae/20220821/العراق-ارتفاع-احتياطي-النقد-إلى-أكثر-من-80-مليار-دولار-والذهب-إلى-131-طنا-1066682037.html
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أخبار العراق اليوم
"المركزي العراقي" يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه... 87 مليار دولار
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كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار.
ووفق تصريحات
نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن قيمة الاحتياطي النقدي تجاوزت الـ87 مليار دولار، مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130%.
وقال: "احتياطي البنك المركزي
تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".
ولفت إلى أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".
وقال موضحا: "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ إنه وصل في السابق إلى 40 ملياراً، وكان الاقتصاد متعافيا"، مؤكدا أن "العبرة في الإرشاد والانضباط الماليين الذي تسهم بإجرائه الدولة".
وقال الياسري
: "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معرباً عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".