https://sputnikarabic.ae/20220929/المركزي-العراقي-يعلن-تحقيق-أكبر-احتياطي-نقدي-في-تاريخه-87-مليار-دولار-1068406837.html

"المركزي العراقي" يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه... 87 مليار دولار

"المركزي العراقي" يعلن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه... 87 مليار دولار

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن تحقيق أكبر احتياطي نقدي في تاريخه، حيث تجاوز 87 مليار دولار. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T16:07+0000

2022-09-29T16:07+0000

2022-09-29T16:07+0000

أخبار العراق اليوم

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ووفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أكد مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، أن قيمة الاحتياطي النقدي تجاوزت الـ87 مليار دولار، مشيرا إلى أن "قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130%.وقال: "احتياطي البنك المركزي تجاوز 87 مليار دولار وهو أكبر رقم تصله احتياطيات المركزي العراقي".ولفت إلى أن "العملة العراقية قوية جداً لأن الاحتياطيات تشكل 130‎% من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".وقال الياسري: "كل إنفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معرباً عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".طالع أيضا: رئيس الوزراء العراقي يتعهد برفع الاحتياطي إلى 90 مليار دولار بنهاية 2022

https://sputnikarabic.ae/20220821/العراق-ارتفاع-احتياطي-النقد-إلى-أكثر-من-80-مليار-دولار-والذهب-إلى-131-طنا-1066682037.html

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