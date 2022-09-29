https://sputnikarabic.ae/20220929/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-شهرا-لمواجهة-كورونا--1068419052.html
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، شهرا إضافيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:16+0000
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فيروس كورونا
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقال المسؤول المغربي إن مجلس الحكومة صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.وكان من المفترض أن ينتهي القرار الأخر لتمديد حالة الطوارئ في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.وأوضح بايتاس أن الهدف من التمديد هو الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات بهدف التصدي لانتشار الوباء.ويأتي هذا التمديد على الرغم من أن الإصابات بكورونا تراجعت بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20220517/المغرب-يلغي-شرط-فحص-فيروس-كورونا-لدخول-البلاد-1062369084.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا
21:16 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 21:17 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، شهرا إضافيا.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء المغربية
الرسمية.
وقال المسؤول المغربي إن مجلس الحكومة صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا
حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
وكان من المفترض أن ينتهي القرار الأخر لتمديد حالة الطوارئ في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح بايتاس أن الهدف من التمديد هو الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات بهدف التصدي لانتشار الوباء.
ويأتي هذا التمديد على الرغم من أن الإصابات بكورونا تراجعت بشكل كبير.