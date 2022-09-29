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https://sputnikarabic.ae/20220929/المغرب-يمدد-حالة-الطوارئ-الصحية-شهرا-لمواجهة-كورونا--1068419052.html
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا
المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، شهرا إضافيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:16+0000
2022-09-29T21:17+0000
أخبار المغرب اليوم
فيروس كورونا
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.وقال المسؤول المغربي إن مجلس الحكومة صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.وكان من المفترض أن ينتهي القرار الأخر لتمديد حالة الطوارئ في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.وأوضح بايتاس أن الهدف من التمديد هو الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات بهدف التصدي لانتشار الوباء.​​​​​​ويأتي هذا التمديد على الرغم من أن الإصابات بكورونا تراجعت بشكل كبير.
https://sputnikarabic.ae/20220517/المغرب-يلغي-شرط-فحص-فيروس-كورونا-لدخول-البلاد-1062369084.html
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أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا
أخبار المغرب اليوم, فيروس كورونا

المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا لمواجهة كورونا

21:16 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 21:17 GMT 29.09.2022)
© AFP 2022 / Fadel Sennaالتعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المغرب، أبريل 2020
التعقيم و التطهير في إطار الإجراءات الوقائية ضد كورونا في المغرب، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا، شهرا إضافيا.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2022
المغرب يلغي شرط فحص فيروس كورونا لدخول البلاد
17 مايو, 20:59 GMT
وقال المسؤول المغربي إن مجلس الحكومة صادق على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا حتى 31 أكتوبر / تشرين الأول المقبل.
وكان من المفترض أن ينتهي القرار الأخر لتمديد حالة الطوارئ في نهاية سبتمبر/أيلول الجاري.
وأوضح بايتاس أن الهدف من التمديد هو الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات بهدف التصدي لانتشار الوباء.
​​​​​​ويأتي هذا التمديد على الرغم من أن الإصابات بكورونا تراجعت بشكل كبير.
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