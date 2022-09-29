https://sputnikarabic.ae/20220929/انتخاب-قطر-كعضو-في-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1068391192.html

انتخاب قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

انتخاب قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تم انتخاب دولة قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر الوكالة الحالي. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T11:28+0000

2022-09-29T11:28+0000

2022-09-29T11:28+0000

أخبار قطر اليوم

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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن الانتخاب يعني عضوية قطر في المجلس لمدة عامين من 2022 وحتى 2024.وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤتمرها العام السنوي، حاليا، في العاصمة النمساوية فيينا، في دورته الـ66.من جانبه، أكد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، والذي أصبح محافظ قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه العضوية تعكس "التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية".وكانت قطر قد شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة، والذي يعد أحد أبرز هيئات صنع السياسات الرئيسة بها، مرتين سابقا من 2013 حتى 2015، ومن 2016 حتى 2018.

https://sputnikarabic.ae/20220929/وفد-قطر-في-الأمم-المتحدة-يستضيف-فعاليات-حول-الاتجار-بالأطفال-في-الرياضة-1068380404.html

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أخبار قطر اليوم