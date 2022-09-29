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https://sputnikarabic.ae/20220929/انتخاب-قطر-كعضو-في-مجلس-محافظي-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1068391192.html
انتخاب قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
انتخاب قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تم انتخاب دولة قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر الوكالة الحالي. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T11:28+0000
2022-09-29T11:28+0000
أخبار قطر اليوم
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ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن الانتخاب يعني عضوية قطر في المجلس لمدة عامين من 2022 وحتى 2024.وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤتمرها العام السنوي، حاليا، في العاصمة النمساوية فيينا، في دورته الـ66.من جانبه، أكد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، والذي أصبح محافظ قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه العضوية تعكس "التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية".وكانت قطر قد شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة، والذي يعد أحد أبرز هيئات صنع السياسات الرئيسة بها، مرتين سابقا من 2013 حتى 2015، ومن 2016 حتى 2018.
https://sputnikarabic.ae/20220929/وفد-قطر-في-الأمم-المتحدة-يستضيف-فعاليات-حول-الاتجار-بالأطفال-في-الرياضة-1068380404.html
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أخبار قطر اليوم
أخبار قطر اليوم

انتخاب قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

11:28 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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تم انتخاب دولة قطر كعضو في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر الوكالة الحالي.
ووفقا لجريدة الشرق القطرية، فإن الانتخاب يعني عضوية قطر في المجلس لمدة عامين من 2022 وحتى 2024.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
وفد قطر في الأمم المتحدة يستضيف فعاليات حول الاتجار بالأطفال في الرياضة
07:37 GMT
وتعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤتمرها العام السنوي، حاليا، في العاصمة النمساوية فيينا، في دورته الـ66.
من جانبه، أكد أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، والذي أصبح محافظ قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن هذه العضوية تعكس "التقدير العالمي لجهود قطر الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية وثقة المجتمع الدولي بدورها النشط والفعال في المحافل الدولية".

وأوضح أن بلاده حريصة على "مواصلة دعم أنشطة الوكالة المختلفة في تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع انتشار الأسلحة النووية، وتسهيل وصول التكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول الأعضاء".

وكانت قطر قد شغلت عضوية مجلس محافظي الوكالة، والذي يعد أحد أبرز هيئات صنع السياسات الرئيسة بها، مرتين سابقا من 2013 حتى 2015، ومن 2016 حتى 2018.
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