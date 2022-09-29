https://sputnikarabic.ae/20220929/انخفاض-معدل-البطالة-بين-النساء-السعوديات-إلى-أدنى-مستوى-على-الإطلاق-1068414161.html
انخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى على الإطلاق
انخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى على الإطلاق
تراجعت البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الثاني، رغم أنهن يواجهن المزيد من المنافسة مع توسع القوى العاملة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T18:43+0000
2022-09-29T18:43+0000
2022-09-29T18:43+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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بلغ معدل البطالة بين السعوديات 19.3%، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت وكالة "بلومبيرغ" تتبع البيانات الفصلية لأول مرة في عام 2012.وانخفضت البطالة العامة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني، وهو مستوى منخفض جديد أيضا، وفقا للوكالة التي استندت إلى بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس.تعد زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة من أولويات خطة التحول الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030". كان خلق الوظائف في البلاد أحد أكبر التحديات التي تواجهه، حيث يعيد تشكيل اقتصاد يعتمد على تصدير النفط واستيراد العمالة الأجنبية.اتخذ الأمير محمد خطوات لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وتقليص سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهاء الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف القيود على النساء.بلغت بطالة المواطنين ذروتها بأكثر من 15% في ذروة الجائحة في عام 2020، لكنها انخفضت كل فصل تقريبا منذ ذلك الحين. وصلت البطالة بين الإناث إلى أكثر من 30% خلال تلك الفترة.
https://sputnikarabic.ae/20220928/تأشيرات-سعودية-جديدة-بدون-كفيل-ما-أهمية-هذه-الخطوة-وفوائدها؟-1068363067.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
انخفاض معدل البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى على الإطلاق
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تراجعت البطالة بين النساء السعوديات إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الربع الثاني، رغم أنهن يواجهن المزيد من المنافسة مع توسع القوى العاملة.
بلغ معدل البطالة بين السعوديات 19.3%، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت وكالة
"بلومبيرغ" تتبع البيانات الفصلية لأول مرة في عام 2012.
وانخفضت البطالة العامة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني، وهو مستوى منخفض جديد أيضا، وفقا للوكالة التي استندت إلى بيانات نشرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة اليوم الخميس.
تعد زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في المملكة من أولويات خطة التحول الاقتصادي للأمير محمد بن سلمان
"رؤية 2030". كان خلق الوظائف في البلاد أحد أكبر التحديات التي تواجهه، حيث يعيد تشكيل اقتصاد يعتمد على تصدير النفط واستيراد العمالة الأجنبية.
اتخذ الأمير محمد خطوات لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وتقليص سلطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنهاء الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة، وتخفيف القيود على النساء.
بلغت بطالة المواطنين ذروتها بأكثر من 15% في ذروة الجائحة في عام 2020، لكنها انخفضت كل فصل تقريبا منذ ذلك الحين. وصلت البطالة بين الإناث إلى أكثر من 30% خلال تلك الفترة.