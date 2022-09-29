https://sputnikarabic.ae/20220929/بايدن-تائه-مرة-أخرى-وزوجته-تشرح-له-المكان-الذي-يجب-أن-يذهب-إليه-فيديو-1068406367.html

بايدن "تائه" مرة أخرى وزوجته تشرح له المكان الذي يجب أن يذهب إليه... فيديو

بايدن "تائه" مرة أخرى وزوجته تشرح له المكان الذي يجب أن يذهب إليه... فيديو

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مجددا مرتبكا و"تائها"، في الوقت الذي قامت فيه زوجته بتوجيهه بشكل مباشر للمكان... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T16:03+0000

2022-09-29T16:03+0000

2022-09-29T16:03+0000

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جو بايدن

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جاء ذلك عقب تصريحات أدلى بها بايدن خلال احتفال بقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة وإحياء فخر الإعاقة، أمس الأربعاء.وأبرز نشطاء مواقع التواصل تصرف الرئيس الأمريكي ووصفوه بـ"التائه" على حد تعبيرهم.يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها نشطاء الإنترنت حيال ما وصفوه بتصرفات "غريبة" من الرئيس الأمريكي، كان آخرها ظهوره في أحد المؤتمرات وهو يبحث علنا بين الجمهور عن جاكي والورسكي، عضوة الكونغرس عن ‏ولاية إنديانا، التي توفيت بحادث سيارة في شهر أغسطس/ آب الماضي، ونعاها وقتها.وكشفت نتائج استطلاع رأي أمريكي جديد، الأسبوع الماضي، أن العديد من البالغين الأمريكيين يتفقون أن ‏بايدن، أكبر في السن من أن يخدم في منصبه، بالمقارنة مع سلفه، دونالد ترامب.‏وشعر 76 بالمئة من أكثر من 2200 شخص شملهم استطلاع أجراه موقع "إنسايدر" الأمريكي بالتعاون مع شركة "مورننغ كونسالت" العالمية في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، أن بايدن (79 عاما) كان "أكبر من أن يشغل منصبا عاما" في الوقت الحالي، بينما قال 57 بالمئة نفس الرأي عن ترامب.

https://sputnikarabic.ae/20220415/بايدن-يصافح-الهواء-ويتلفت-حوله-بحثا-عن-مخرج-فيديو-1061213925.html

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