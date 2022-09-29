https://sputnikarabic.ae/20220929/بايدن-يحث-شركات-النفط-والغاز-الأمريكية-إلى-عدم-رفع-الأسعار-بحجة-إعصار-إيان-1068419826.html
بايدن يحث شركات النفط والغاز الأمريكية إلى عدم رفع الأسعار بحجة إعصار إيان
بايدن يحث شركات النفط والغاز الأمريكية إلى عدم رفع الأسعار بحجة إعصار إيان
حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، شركات النفط والغاز على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة إعصار إيان. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T21:49+0000
2022-09-29T21:49+0000
2022-09-29T21:49+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال أثناء تواجده في مقر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للكوارث (FEMA) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن التأثير المؤقت على إنتاج النفط لا يوفر "عذرا" لارتفاع الأسعار.وأضاف بايدن في حديثه أن إعصار إيان قد يكون "أشد إعصار فتكا في تاريخ فلوريدا"، وتعهد بأن الحكومة الفيدرالية ستقدم المساعدة "مهما طال الوقت" لضمان التعافي الكامل.ولم يكن من الواضح ما الذي بنى الرئيس الأمريكي تقديره على أن إعصار إيان هو أكثر الأعاصير تسببا في حالات وفاة بتاريخ فلوريدا، إذ قتل إعصار أوكيشوبي في عام 1928 ما يقدر بنحو 2500 في فلوريدا، بينما قتل الإعصار أندرو الذي اجتاح جنوب فلوريدا في عام 1992، 43 شخصا.وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مقاطعات عبر الولاية، على الرغم من أن مسؤولي فلوريدا لم يفرجوا عن إجمالي الوفيات الرسمية على مستوى الولاية.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يحث شركات النفط والغاز الأمريكية إلى عدم رفع الأسعار بحجة إعصار إيان
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حث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، شركات النفط والغاز على عدم رفع أسعار الغاز نتيجة إعصار إيان.
وقال أثناء تواجده في مقر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية للكوارث (FEMA) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن التأثير المؤقت على إنتاج النفط لا يوفر "عذرا" لارتفاع الأسعار.
وأضاف بايدن في حديثه أن إعصار إيان قد يكون "أشد إعصار فتكا في تاريخ فلوريدا"، وتعهد بأن الحكومة الفيدرالية ستقدم المساعدة "مهما طال الوقت" لضمان التعافي الكامل.
ولم يكن من الواضح ما الذي بنى الرئيس الأمريكي تقديره على أن إعصار إيان
هو أكثر الأعاصير تسببا في حالات وفاة بتاريخ فلوريدا، إذ قتل إعصار أوكيشوبي في عام 1928 ما يقدر بنحو 2500 في فلوريدا، بينما قتل الإعصار أندرو الذي اجتاح جنوب فلوريدا في عام 1992، 43 شخصا.
وتم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مقاطعات عبر الولاية، على الرغم من أن مسؤولي فلوريدا لم يفرجوا عن إجمالي الوفيات الرسمية على مستوى الولاية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.
وقال بايدن إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم.