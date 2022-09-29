https://sputnikarabic.ae/20220929/بريطانيا-تكشف-عن-سبب-وفاة-الملكة-إليزابيث-الثانية-1068406108.html
بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
كشفت شهادة وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، أنها توفيت بسبب عامل "الشيخوخة". 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
العالم
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/82/1045098259_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_36304498980ef18904ce41d7632e3272.jpg
ولم تذكر الشهادة أي عوامل أخرى ساهمت في وفاة الملكة إليزابيث، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وفي مقتطفات من شهادة وفاة الملكة، الصادرة عن السجلات الوطنية في اسكتلندا، اليوم الخميس، تم عرض التوقيت المحلي لوفاة الملكة البالغة من العمر 96 عاما في الساعة 3:10 مساء.ويشير وقت وفاة ملكة بريطانيا إلى أن أكبر أبناء الملكة، تشارلز وآن، قد وصلا بحلول ذلك الوقت إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث توفيت.وتسرد الوثيقة مهنة المتوفى باسم "صاحبة الجلالة الملكة"، وأشارت إلى أن الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة، هي "المخبر"، بمعنى أنها كانت هي التي سجلت الوفاة، وملأت نفس الأوراق التي تكملها كل أسرة في اسكتلندا بعد وفاة شخص ما.وأقامت بريطانيا جنازة رسمية مفصلة للملكة إليزابيث الثانية في يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحضرها أكثر من 90 من قادة العالم.وتم دفن جثمان الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، بجانب والديها وزوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي قبل عام واحد فقط.
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104509/82/1045098259_237:0:1677:1080_1920x0_80_0_0_408a0722184f79666a649e79d20a6029.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بريطانيا
بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
تابعنا عبر
كشفت شهادة وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، أنها توفيت بسبب عامل "الشيخوخة".
ولم تذكر الشهادة أي عوامل أخرى ساهمت في وفاة الملكة إليزابيث، وفقا لصحيفة
"ذا غارديان" البريطانية.
وفي مقتطفات من شهادة وفاة الملكة، الصادرة عن السجلات الوطنية في اسكتلندا، اليوم الخميس، تم عرض التوقيت المحلي لوفاة الملكة البالغة من العمر 96 عاما في الساعة 3:10 مساء.
ويشير وقت وفاة ملكة بريطانيا إلى أن أكبر أبناء الملكة، تشارلز وآن، قد وصلا بحلول ذلك الوقت إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث توفيت.
وتسرد الوثيقة مهنة المتوفى باسم "صاحبة الجلالة الملكة"، وأشارت إلى أن الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة، هي "المخبر"، بمعنى أنها كانت هي التي سجلت الوفاة، وملأت نفس الأوراق التي تكملها كل أسرة في اسكتلندا بعد وفاة شخص ما.
وأقامت بريطانيا جنازة رسمية مفصلة للملكة إليزابيث الثانية في يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحضرها أكثر من 90 من قادة العالم.
وتم دفن جثمان الملكة إليزابيث
في قلعة وندسور، بجانب والديها وزوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي قبل عام واحد فقط.