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بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية
كشفت شهادة وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، أنها توفيت بسبب عامل "الشيخوخة".‏ 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
العالم
بريطانيا
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ولم تذكر الشهادة أي عوامل أخرى ساهمت في وفاة الملكة إليزابيث، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.وفي مقتطفات من شهادة وفاة الملكة، الصادرة عن السجلات الوطنية في اسكتلندا، اليوم الخميس، تم عرض التوقيت المحلي لوفاة الملكة البالغة من العمر 96 عاما في الساعة 3:10 مساء.ويشير وقت وفاة ملكة بريطانيا إلى أن أكبر أبناء الملكة، تشارلز وآن، قد وصلا بحلول ذلك الوقت إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث توفيت.وتسرد الوثيقة مهنة المتوفى باسم "صاحبة الجلالة الملكة"، وأشارت إلى أن الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة، هي "المخبر"، بمعنى أنها كانت هي التي سجلت الوفاة، وملأت نفس الأوراق التي تكملها كل أسرة في اسكتلندا بعد وفاة شخص ما.وأقامت بريطانيا جنازة رسمية مفصلة للملكة إليزابيث الثانية في يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحضرها أكثر من 90 من قادة العالم.وتم دفن جثمان الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، بجانب والديها وزوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي قبل عام واحد فقط.
بريطانيا
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العالم, بريطانيا
العالم, بريطانيا

بريطانيا تكشف عن سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

15:55 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / BUCKINGHAM PALACEالملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
الملكة إليزابيث
© AFP 2022 / BUCKINGHAM PALACE
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كشفت شهادة وفاة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، اليوم الخميس، أنها توفيت بسبب عامل "الشيخوخة".‏
ولم تذكر الشهادة أي عوامل أخرى ساهمت في وفاة الملكة إليزابيث، وفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
وفي مقتطفات من شهادة وفاة الملكة، الصادرة عن السجلات الوطنية في اسكتلندا، اليوم الخميس، تم عرض التوقيت المحلي لوفاة الملكة البالغة من العمر 96 عاما في الساعة 3:10 مساء.
ويشير وقت وفاة ملكة بريطانيا إلى أن أكبر أبناء الملكة، تشارلز وآن، قد وصلا بحلول ذلك الوقت إلى قلعة بالمورال بإسكتلندا، حيث توفيت.
وتسرد الوثيقة مهنة المتوفى باسم "صاحبة الجلالة الملكة"، وأشارت إلى أن الأميرة آن، الابنة الوحيدة للملكة، هي "المخبر"، بمعنى أنها كانت هي التي سجلت الوفاة، وملأت نفس الأوراق التي تكملها كل أسرة في اسكتلندا بعد وفاة شخص ما.
وأقامت بريطانيا جنازة رسمية مفصلة للملكة إليزابيث الثانية في يوم 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، وحضرها أكثر من 90 من قادة العالم.
وتم دفن جثمان الملكة إليزابيث في قلعة وندسور، بجانب والديها وزوجها الراحل الأمير فيليب، الذي توفي قبل عام واحد فقط.
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