https://sputnikarabic.ae/20220929/بعد-10-سنوات-من-التجميد-الاتحاد-الأوروبي-يعقد-اجتماعه-الأول-لمجلس-الشراكة-مع-إسرائيل-1068406546.html
بعد 10 سنوات من التجميد... الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعه الأول لمجلس الشراكة مع إسرائيل
بعد 10 سنوات من التجميد... الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعه الأول لمجلس الشراكة مع إسرائيل
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيعقد اجتماعه الأول لمجلس الشراكة مع إسرائيل، بعد تجميد استمر 10 سنوات، في الوقت الذي تتطلع فيه بروكسل لاستعادة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
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2022-09-29T16:04+0000
2022-09-29T16:04+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيعقد محادثات مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر/ تشرين الأول على خلفية التحديات العالمية.وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "المناقشات ستركز على قضايا مثل التجارة والتغير المناخي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة".وأضاف أن المحادثات ستتناول أيضا "ما يتعلق بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحرية الأديان بالإضافة إلى محاربة معاداة السامية".وجمدت اجتماعات مجلس الشراكة منذ عقد بعد أن اعتزلتها إسرائيل بسبب معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.ويدفع الاتحاد الأوروبي من أجل "بداية جديدة" مع إسرائيل منذ الإطاحة بالزعيم اليميني بنيامين نتنياهو من منصبه في 2021 بعد 12 عاما في السلطة.وقال بوريل، في وقت سابق، إنه يرحب "بحرارة" بدعم لابيد الوسطي لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تأمل في "البناء على الزخم" في الاجتماع المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20220806/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-إسرائيل-والأطراف-الفلسطينية-لضبط-النفس-1066065893.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
بعد 10 سنوات من التجميد... الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعه الأول لمجلس الشراكة مع إسرائيل
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أنه سيعقد اجتماعه الأول لمجلس الشراكة مع إسرائيل، بعد تجميد استمر 10 سنوات، في الوقت الذي تتطلع فيه بروكسل لاستعادة العلاقات.
وقال الاتحاد الأوروبي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد سيعقد محادثات مع جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في 3 أكتوبر/ تشرين الأول على خلفية التحديات العالمية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن "المناقشات ستركز على قضايا
مثل التجارة والتغير المناخي والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة".
وأضاف أن المحادثات ستتناول أيضا "ما يتعلق بحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية وحرية الأديان بالإضافة إلى محاربة معاداة السامية".
وجمدت اجتماعات مجلس الشراكة منذ عقد بعد أن اعتزلتها إسرائيل بسبب معارضة الاتحاد الأوروبي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ويدفع الاتحاد الأوروبي من أجل "بداية جديدة" مع إسرائيل منذ الإطاحة بالزعيم اليميني بنيامين نتنياهو من منصبه في 2021 بعد 12 عاما في السلطة.
وقال بوريل، في وقت سابق، إنه يرحب "بحرارة" بدعم لابيد الوسطي لحل الدولتين مع الفلسطينيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تأمل في "البناء على الزخم" في الاجتماع المقبل.