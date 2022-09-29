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https://sputnikarabic.ae/20220929/بوتين-الدول-الغربية-تحاول-إطلاق-سيناريوهات-لتأجيج-الصراعات-في-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-1068404389.html
بوتين: الدول الغربية تحاول إطلاق سيناريوهات لتأجيج الصراعات في بلدان رابطة الدول المستقلة
بوتين: الدول الغربية تحاول إطلاق سيناريوهات لتأجيج الصراعات في بلدان رابطة الدول المستقلة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المعارضين الجيوسياسيين لبلدان رابطة الدول المستقلة مستعدون لتعريض أي دولة للخطر من خلال شن مذبحة دموية. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T14:56+0000
2022-09-29T15:05+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
رابطة الدول المستقلة
تهديد
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قال بوتين خلال محادثة مع رؤساء مخابرات دول رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، "خصومنا الجيوسياسيون مستعدون لوضع أي شخص وأي دولة تحت الضربة لتحويلها إلى بؤرة للأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجزرة دموية. نحن شاهدنا كل هذا أكثر من مرة".وأضاف بوتين أنه من الضروري الرد بسرعة على الخطط الإجرامية للإرهابيين الدوليين من أفغانستان فيما يتعلق بالبلدان الحدودية واستخدام إمكانات مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، "يجب الرد على كل هذه المحاولات في الوقت المناسب ، بما في ذلك الاستخدام الفعال لإمكانات مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة".ودعا بوتين إلى ضوروة الاستفادة من تجربة التفاعل بين وكالات الاستخبارات والأمن التابعة لرابطة الدول المستقلة، "هياكلكم في طليعة الكفاح ضد أخطر التهديدات. لديكم مهام مماثلة في نواح كثيرة: لضمان السلام والاستقرار في بلدانكم وتعزيز السيادة الوطنية وتعزيز مسار تنمية علاقات التكامل. بالطبع، دور كبير يلعبه التماسك والتفاعل بين أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية. لقد تراكمت لدينا ثروة من الخبرة في هذا العمل المشترك ويجب أن نستخدمها إلى أقصى حد".
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روسيا, فلاديمير بوتين, رابطة الدول المستقلة, تهديد
روسيا, فلاديمير بوتين, رابطة الدول المستقلة, تهديد

بوتين: الدول الغربية تحاول إطلاق سيناريوهات لتأجيج الصراعات في بلدان رابطة الدول المستقلة

14:56 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 15:05 GMT 29.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المعارضين الجيوسياسيين لبلدان رابطة الدول المستقلة مستعدون لتعريض أي دولة للخطر من خلال شن مذبحة دموية.
قال بوتين خلال محادثة مع رؤساء مخابرات دول رابطة الدول المستقلة، اليوم الخميس، "خصومنا الجيوسياسيون مستعدون لوضع أي شخص وأي دولة تحت الضربة لتحويلها إلى بؤرة للأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجزرة دموية. نحن شاهدنا كل هذا أكثر من مرة".
وأضاف بوتين أن دوائر الاستخبارات الخاصة لبلدان رابطة الدول المستقلة تحتاج إلى زيادة تطوير التعاون في مجال تبادل المعلومات والتدريب، "لقد اقتنعنا منذ فترة طويلة بأن توحيد جهود الهياكل الخاصة بكم يوسع من قدراتها، ويسمح لكم بتحقيق نتائج أفضل واستخدام الموارد المتاحة بشكل أكثر عقلانية. لذلك، من الضروري تطوير التعاون بنشاط في المستقبل - من تبادل المعلومات إلى العمليات الخاصة المشتركة وتدريب الموظفين".
وأضاف بوتين أنه من الضروري الرد بسرعة على الخطط الإجرامية للإرهابيين الدوليين من أفغانستان فيما يتعلق بالبلدان الحدودية واستخدام إمكانات مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة، "يجب الرد على كل هذه المحاولات في الوقت المناسب ، بما في ذلك الاستخدام الفعال لإمكانات مركز مكافحة الإرهاب التابع لرابطة الدول المستقلة".
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وتابع الرئيس الروسي أن "عدد الهجمات السيبرانية ومحاولات تعطيل عمل البنية التحتية الحيوية لبلداننا يتزايد من عام لآخر، وهذا يتطلب مواجهة نشطة واهتماما مستمرا من وحداتكم المتخصصة".
ودعا بوتين إلى ضوروة الاستفادة من تجربة التفاعل بين وكالات الاستخبارات والأمن التابعة لرابطة الدول المستقلة، "هياكلكم في طليعة الكفاح ضد أخطر التهديدات. لديكم مهام مماثلة في نواح كثيرة: لضمان السلام والاستقرار في بلدانكم وتعزيز السيادة الوطنية وتعزيز مسار تنمية علاقات التكامل. بالطبع، دور كبير يلعبه التماسك والتفاعل بين أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية. لقد تراكمت لدينا ثروة من الخبرة في هذا العمل المشترك ويجب أن نستخدمها إلى أقصى حد".
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