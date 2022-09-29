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https://sputnikarabic.ae/20220929/بوتين-عالم-أكثر-عدلا-يتشكل-أمام-أعيننا-في-الوقت-الراهن-1068403205.html
بوتين: عالم أكثر عدلا يتشكل أمام أعيننا في الوقت الراهن
بوتين: عالم أكثر عدلا يتشكل أمام أعيننا في الوقت الراهن
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عالما أكثر عدلا يتشكل أماما أعيننا في الوقت الراهن. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا

بوتين: عالم أكثر عدلا يتشكل أمام أعيننا في الوقت الراهن

14:41 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن عالما أكثر عدلا يتشكل أماما أعيننا في الوقت الراهن.
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