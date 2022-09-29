https://sputnikarabic.ae/20220929/بوتين-يطلع-أردوغان-على-نتائج-استفتاءات-انضمام-المناطق-المحررة-إلى-روسيا-1068412056.html
بوتين يطلع أردوغان على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا
بوتين يطلع أردوغان على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية بينهما على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T17:46+0000
2022-09-29T17:46+0000
2022-09-29T18:03+0000
روسيا
استفتاء استقلال
رجب طيب أردوغان
أخبار أوكرانيا
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وقال الكرملين في بيان "أبلغ فلاديمير بوتين عن نتائج الاستفتاءات التي أجريت بين 23 و 27 سبتمبر/أيول الجاري في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وتم التأكيد على أن التصويت جرى في ظروف تتسم بالشفافية مع الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي. مارس سكان هذه المناطق حقهم في تقرير المصير وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1966 ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975".من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس التركي إلى خفض التوتر ومنح فرصة للمفاوضات.وأضاف أردوغان خلال الاتصال، بحسب بيان الرئاسة التركية، "ننتظر من روسيا اتخاذ خطوات لتسهيل عملية التفاوض بما في ذلك إعادة النظر في مسألة ضم بعض المناطق الأوكرانية".وكرر أردوغان عرض وساطة أنقرة في المفاوضات بين موسكو وكييف، كما أكد أن تمديد أجل اتفاقية الغذاء (اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية) يمثل مصلحة مشتركة، وأن العمل يتواصل لتسهيل تصدير الأسمدة والحبوب الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الكرملين-بوتين-يشارك-في-مراسم-توقيع-اتفاقيات-انضمام-مناطق-جديدة-إلى-روسيا-1068387487.html
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روسيا, استفتاء استقلال, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
روسيا, استفتاء استقلال, رجب طيب أردوغان, أخبار أوكرانيا
بوتين يطلع أردوغان على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا
17:46 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 18:03 GMT 29.09.2022) تابعنا عبر
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلع نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال محادثة هاتفية بينهما على نتائج استفتاءات انضمام المناطق المحررة إلى روسيا.
وقال الكرملين في بيان "أبلغ فلاديمير بوتين عن نتائج الاستفتاءات التي أجريت بين 23 و 27 سبتمبر/أيول الجاري في مناطق دونيتسك ولوغانسك الشعبية وخيرسون وزابوروجيه بشأن الانضمام إلى الاتحاد الروسي. وتم التأكيد على أن التصويت جرى في ظروف تتسم بالشفافية مع الامتثال الكامل لقواعد ومبادئ القانون الدولي. مارس سكان هذه المناطق حقهم في تقرير المصير وفقًا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لعام 1966 ووثيقة هلسنكي النهائية لعام 1975".
من جهتها، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بحثا تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس التركي إلى خفض التوتر ومنح فرصة للمفاوضات.
وقالت رئاسة الجمهورية التركية، في بيان اليوم الخميس، إن بوتين وأردوغان بحثا خلال اتصال هاتفي مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث دعا الرئيس التركي إلى منح فرصة للمباحثات بين موسكو وكييف، وأكد أن "هناك حاجة إلى خطوات لخفض التوتر في الأزمة الأوكرانية من أجل إفساح المجال أمام التطورات الإيجابية".
وأضاف أردوغان خلال الاتصال، بحسب بيان الرئاسة التركية، "ننتظر من روسيا اتخاذ خطوات لتسهيل عملية التفاوض بما في ذلك إعادة النظر في مسألة ضم بعض المناطق الأوكرانية".
وكرر أردوغان عرض وساطة أنقرة في المفاوضات بين موسكو وكييف، كما أكد أن تمديد أجل اتفاقية الغذاء (اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية) يمثل مصلحة مشتركة، وأن العمل يتواصل لتسهيل تصدير الأسمدة والحبوب الروسية.