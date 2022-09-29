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بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
https://sputnikarabic.ae/20220929/بوتين-يوقع-مرسوما-يعترف-باستقلال-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1068419720.html
بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مراسيم تعترف بمناطق خيرسون وزابوروجيه أقاليم مستقلة. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا
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وجاء في المرسوم أنه "وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والذي يؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة إرادة سكان منطقة خيرسون في الاستفتاء الذي أجري في 27 سبتمبر 2022، قررت: الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة خيرسون "، وفقا لبوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.وأشار مرسوم مماثل إلى الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة زابوروجيه.وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
https://sputnikarabic.ae/20220928/سلطات-مقاطعة-زابوروجيه-تتوجه-إلى-بوتين-بطلب-الانضمام-لروسيا-1068338932.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

بوتين يوقع مرسوما يعترف باستقلال مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون

21:38 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 22:00 GMT 29.09.2022)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مراسيم تعترف بمناطق خيرسون وزابوروجيه أقاليم مستقلة.
وجاء في المرسوم أنه "وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، والذي يؤكد على مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ومع مراعاة إرادة سكان منطقة خيرسون في الاستفتاء الذي أجري في 27 سبتمبر 2022، قررت: الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة خيرسون "، وفقا لبوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2022
سلطات مقاطعة زابوروجيه تتوجه إلى بوتين بطلب الانضمام لروسيا
أمس, 05:58 GMT
وأشار مرسوم مماثل إلى الاعتراف بسيادة واستقلال منطقة زابوروجيه.
وجرت الاستفتاءات للانضمام إلى روسيا في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وكذلك في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وفقًا لنتائج فرز 100% من الأصوات، صوت في جمهورية دونيتسك، 99.23% للانضمام إلى روسيا، في لوغانسك 98.42%، في خيرسون - 87.05%، في زابوروجيه - 93.11%.
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