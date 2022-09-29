https://sputnikarabic.ae/20220929/بولندا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لوقف-إصدار-تأشيرات-للروس-1068405995.html
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس
تبنى مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
روسيا
بولندا
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واعتمد القرار على ما أسماه "إدانة الاستفتاءات "غير القانونية" التي تجريها السلطات الروسية في الأراضي المستولى عليها في أوكرانيا"، وتم اتخاذ إجراءات لوقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا بأغلبية 434 صوتًا من أصل 436 نائباً حاضراً.وينص القرار على أن مجلس النواب البولندي "يدعم الإجراءات التي تهدف إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، والتي تتخذها الحكومة البولندية على الساحة الدولية".وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية في 19 سبتمبر/أيلول أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول "شنغن" الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.
https://sputnikarabic.ae/20220917/بولندا-تشتري-طائرات-حربية-كورية-بـ-3-مليارات-دولار-1067884731.html
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روسيا, بولندا
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس
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تبنى مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.
واعتمد القرار على ما أسماه "إدانة الاستفتاءات "غير القانونية" التي تجريها السلطات الروسية في الأراضي المستولى عليها في أوكرانيا"، وتم اتخاذ إجراءات لوقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا بأغلبية 434 صوتًا من أصل 436 نائباً حاضراً.
ولم يصوت أي من أعضاء البرلمان ضد القرار، حيث امتنع نائبان من تحالف القوميين والمتشككين في الاتحاد الأوروبي عن التصويت - كونراد بيركوفيتش وغجيغوج براون.
وينص القرار على أن مجلس النواب البولندي "يدعم الإجراءات التي تهدف إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، والتي تتخذها الحكومة البولندية على الساحة الدولية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية في 19 سبتمبر/أيلول أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول "شنغن" الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.