عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/بولندا-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-لوقف-إصدار-تأشيرات-للروس-1068405995.html
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس
تبنى مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:55+0000
2022-09-29T15:55+0000
روسيا
بولندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/51/1043985170_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_8a02807c3d3dcc2537409f799a7e1714.jpg
واعتمد القرار على ما أسماه "إدانة الاستفتاءات "غير القانونية" التي تجريها السلطات الروسية في الأراضي المستولى عليها في أوكرانيا"، وتم اتخاذ إجراءات لوقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا بأغلبية 434 صوتًا من أصل 436 نائباً حاضراً.وينص القرار على أن مجلس النواب البولندي "يدعم الإجراءات التي تهدف إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، والتي تتخذها الحكومة البولندية على الساحة الدولية".وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية في 19 سبتمبر/أيلول أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول "شنغن" الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.
https://sputnikarabic.ae/20220917/بولندا-تشتري-طائرات-حربية-كورية-بـ-3-مليارات-دولار-1067884731.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104398/51/1043985170_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_70a3a7447dd032b09a12eecf59b39721.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, بولندا
روسيا, بولندا

بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف إصدار تأشيرات للروس

15:55 GMT 29.09.2022
© Photo / Lukas Plewniaعلم بولندا
علم بولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Photo / Lukas Plewnia
تابعنا عبرTelegram
تبنى مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي، اليوم الخميس، قرارًا يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.
واعتمد القرار على ما أسماه "إدانة الاستفتاءات "غير القانونية" التي تجريها السلطات الروسية في الأراضي المستولى عليها في أوكرانيا"، وتم اتخاذ إجراءات لوقف إصدار التأشيرات لمواطني روسيا بأغلبية 434 صوتًا من أصل 436 نائباً حاضراً.

ولم يصوت أي من أعضاء البرلمان ضد القرار، حيث امتنع نائبان من تحالف القوميين والمتشككين في الاتحاد الأوروبي عن التصويت - كونراد بيركوفيتش وغجيغوج براون.

مقاتلات حربية صينية في معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2021 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2022
بولندا تشتري طائرات حربية كورية بـ 3 مليارات دولار
17 سبتمبر, 20:47 GMT
وينص القرار على أن مجلس النواب البولندي "يدعم الإجراءات التي تهدف إلى وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، والتي تتخذها الحكومة البولندية على الساحة الدولية".
وأعلنت وزارة الخارجية الإستونية في 19 سبتمبر/أيلول أن إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا وبولندا تفرض حظرا على دخول المواطنين الروس والبيلاروس من حاملي تأشيرات دخول "شنغن" الصادرة عن الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع غير رسمي في براغ بتاريخ 1 سبتمبر، على وقف سير اتفاق تسهيل منح تأشيرات دخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي، ما يجعل الحصول عليها أصعب، وأكثر مدة وثمناً.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала