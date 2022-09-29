https://sputnikarabic.ae/20220929/تجاذبات-على-هامش-اجتماعات-الأمم-المتحدة-بين-وفدي-الإمارات-وإيران-حول-الجزر-المتنازع-عليها--1068396079.html
تجاذبات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين وفدي الإمارات وإيران حول الجزر المتنازع عليها
تجاذبات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين وفدي الإمارات وإيران حول الجزر المتنازع عليها
شهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجاذبات بين وفدي الإمارات وإيران حول تبعية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T12:59+0000
2022-09-29T12:59+0000
2022-09-29T12:59+0000
أخبار إيران
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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فحسب وكالة إرنا الإيرانية، رد وفد طهران على ما وصفها بـ "مزاعم ريم هاشمي، وزيرة التعاون الدولي لدولة الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".واعتبر الوفد الإيراني أن "مزاعم هذه المسؤولة الإماراتية" بخصوص "الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي تمثل تجاوزا على وحدة الأراضي الإيرانية".وفيما أكد الوفد الإيراني أن هذه "المزاعم لا أساس لها من الصحة"، فقد اعتبر بيان المسؤولة الإماراتية "تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".وشدد وفد طهران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضًا قاطعًا".واعتبر أنه "من الضروري أيضًا التذكير بأن عبارة الخليج الفارسي كانت الاسم الوحيد المستخدم للمنطقة المائية الواقعة بين شبه الجزيرة العربية وأراضي إيران منذ عام 500 قبل الميلاد، وستظل هذه المنطقة المائية تحمل نفس الاسم إلى الأبد"، على حد تعبيره.طالع أيضا: إيران تتخذ خطوة "غير مسبوقة" في إحدى الجزر المتنازع عليها مع الإمارات
https://sputnikarabic.ae/20220925/الإمارات-أمام-الأمم-المتحدة-نطالب-إيران-بإنهاء-احتلالها-للجزر-الإماراتية-الثلاث-1068199518.html
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أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
تجاذبات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بين وفدي الإمارات وإيران حول الجزر المتنازع عليها
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شهدت اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تجاذبات بين وفدي الإمارات وإيران حول تبعية الجزر الثلاث المتنازع عليها بين البلدين.
فحسب وكالة
إرنا الإيرانية، رد وفد طهران على ما وصفها بـ "مزاعم ريم هاشمي، وزيرة التعاون الدولي لدولة الإمارات بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".
واعتبر الوفد الإيراني
أن "مزاعم هذه المسؤولة الإماراتية" بخصوص "الجزر الإيرانية في الخليج الفارسي تمثل تجاوزا على وحدة الأراضي الإيرانية".
وفيما أكد الوفد الإيراني أن هذه "المزاعم لا أساس لها من الصحة"، فقد اعتبر بيان المسؤولة الإماراتية "تدخلاً في الشؤون الداخلية لإيران وانتهاكًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وقال: "جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر".
وشدد وفد طهران في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضًا قاطعًا".
واعتبر أنه "من الضروري أيضًا التذكير بأن عبارة الخليج الفارسي
كانت الاسم الوحيد المستخدم للمنطقة المائية الواقعة بين شبه الجزيرة العربية وأراضي إيران منذ عام 500 قبل الميلاد، وستظل هذه المنطقة المائية تحمل نفس الاسم إلى الأبد"، على حد تعبيره.