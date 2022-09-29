عربي
https://sputnikarabic.ae/20220929/ترامب-يعرب-عن-رغبته-بالتوسط-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068417114.html
ترامب يعرب عن رغبته بالتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
ترامب يعرب عن رغبته بالتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T20:10+0000
2022-09-29T20:10+0000
العالم
مفاوضات
روسيا
دونالد ترامب
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067025254_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_baaa3b18a25bccd4ebac004709040d7f.jpg
نقل موقع "WION" عن حساب ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي، قوله إن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إبرام معاهدة سلام.ثم سأل ترامب عما إذا كان يرغب أن يقود فريق التفاوض، فأجاب بنعم ، وأنه يود ذلك. ولم ترد موسكو وكييف بعد على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق.صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.وقال بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".
https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-موسكو-لا-تزال-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-وأهداف-العملية-العسكرية-لن-تتغير-1068309756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1e/1067025254_258:0:2987:2047_1920x0_80_0_0_ffcf811d106b4c34f904c746a306ff5a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, مفاوضات, روسيا, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا
العالم, مفاوضات, روسيا, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا

ترامب يعرب عن رغبته بالتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

20:10 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / STRINGERالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© AFP 2022 / STRINGER
تابعنا عبرTelegram
أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا.
نقل موقع "WION" عن حساب ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي، قوله إن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إبرام معاهدة سلام.
وكتب "كلا الجانبين يحتاجها ويريدها. العالم كله على المحك".
ثم سأل ترامب عما إذا كان يرغب أن يقود فريق التفاوض، فأجاب بنعم ، وأنه يود ذلك.
ولم ترد موسكو وكييف بعد على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق.
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موسكو لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وأهداف العملية العسكرية لم تتغير
27 سبتمبر, 11:05 GMT
وقال بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди из Купянского района и Балаклеи Харьковской области в многокилометровой пробке перед российской границей в районе пункта пропуска Логачевка (Белгородская область) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала