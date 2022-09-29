https://sputnikarabic.ae/20220929/ترامب-يعرب-عن-رغبته-بالتوسط-في-المحادثات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1068417114.html

ترامب يعرب عن رغبته بالتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

ترامب يعرب عن رغبته بالتوسط في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن رغبته في قيادة عملية تفاوض بين روسيا وأوكرانيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T20:10+0000

2022-09-29T20:10+0000

2022-09-29T20:10+0000

العالم

مفاوضات

روسيا

دونالد ترامب

أخبار أوكرانيا

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نقل موقع "WION" عن حساب ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي، قوله إن روسيا وأوكرانيا بحاجة إلى إبرام معاهدة سلام.ثم سأل ترامب عما إذا كان يرغب أن يقود فريق التفاوض، فأجاب بنعم ، وأنه يود ذلك. ولم ترد موسكو وكييف بعد على اقتراح الرئيس الأمريكي السابق.صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، بأن روسيا تحافظ على استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا وفي نفس الوقت تتغير الأوضاع والظروف، مؤكدا أن مبدأ أهداف العملية العسكرية الخاصة لا يزال قائما.وقال بيسكوف، للصحفيين في وقت سابق: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) إن روسيا، بالطبع، لا تزال مستعدة للتفاوض. ولكن مع تغير الوضع، وكذلك الظروف، قلنا ذلك مرارا. ولكن بشكل عام، يظل المبدأ كما هو: جميع أهداف العملية العسكرية الخاصة، ولكن في هذه الحالة، أيضًا في محادثات (بوتين وأردوغان)، قيل إن الجانب الأوكراني قد ترك مسار المفاوضات تماما، لذا فإن العملية العسكرية الخاصة مستمرة".

https://sputnikarabic.ae/20220927/الكرملين-موسكو-لا-تزال-مستعدة-للمفاوضات-مع-أوكرانيا-وأهداف-العملية-العسكرية-لن-تتغير-1068309756.html

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