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https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تعلن-استهداف-مواقع-لحزب-العمال-الكردستاني-في-العمق-العراقي-1068409859.html
تركيا تعلن استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني في العمق العراقي
تركيا تعلن استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني في العمق العراقي
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استهداف الجيش التركي لمواقع حساسة لتنظيم حزب "العمال الكردستاني" في العمق العراقي. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T17:40+0000
2022-09-29T17:40+0000
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
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جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بولاية شرناق، بحسب وكالة "الأناضول".وقال أكار إن القوات المسلحة التركية استهدفت يوم الثلاثاء 16 مغارة ووكرا ومركز قيادة لـ "الإرهابيين" على عمق 140 كم شمالي العراق.ووصف السوريين والعراقيين بأنهموشدد الوزير التركي على أن عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل التنظيم تتواصل بحزم وبنجاح كبيرين شمالي العراق.وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220929/وزير-الخارجية-التركي-يعلن-تعزيز-تواجد-بلاده-عسكريا-في-قبرص-الشمالية-1068407432.html
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أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم
أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم

تركيا تعلن استهداف مواقع لحزب العمال الكردستاني في العمق العراقي

17:40 GMT 29.09.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، استهداف الجيش التركي لمواقع حساسة لتنظيم حزب "العمال الكردستاني" في العمق العراقي.
جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بولاية شرناق، بحسب وكالة "الأناضول".
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
وزير الخارجية التركي يعلن تعزيز تواجد بلاده عسكريا في قبرص الشمالية
16:12 GMT
وقال أكار إن القوات المسلحة التركية استهدفت يوم الثلاثاء 16 مغارة ووكرا ومركز قيادة لـ "الإرهابيين" على عمق 140 كم شمالي العراق.
ووصف السوريين والعراقيين بأنهم
"أشقاؤنا وليس لدينا أي مشاكل معهم، إن مشكلتنا مع الإرهابيين، وكفاحنا ضد الإرهابيين سيتواصل حتى تحييد آخر إرهابي".
وشدد الوزير التركي على أن عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل التنظيم تتواصل بحزم وبنجاح كبيرين شمالي العراق.
وكانت أنقرة قد أطلقت، في أبريل/ نيسان الماضي، عملية "المخلب -القفل"، ضد مواقع حزب العمال الكردستاني والفصائل الموالية له شمالي العراق، والتي تصنفها أنقرة ككيانات إرهابية.
وتقدم العراق، في يوليو/تموز الماضي، بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، في أعقاب اتهام بغداد لتركيا بقصف منتجع سياحي في محافظة دهوك شمالي البلاد، ما أسفر عن وقوع 9 قتلى و23 جريحا.
وعقد مجلس الأمن جلسة بناء على طلب العراق، حيث طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في كلمته، بإصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها من الأراضي العراقية، وتشكيل فريق دولي مستقل للتحقيق في قصف محافظة دهوك شمالي البلاد.
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