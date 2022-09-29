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https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html
تركيا تكشف عن منع دخول نحو 2.6 مليون مهاجر منذ 2016
تركيا تكشف عن منع دخول نحو 2.6 مليون مهاجر منذ 2016
كشفت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم منعهم من عبور حدودها منذ عام 2016 بلغ مليونين و683 ألفا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T18:52+0000
2022-09-29T18:52+0000
أخبار تركيا اليوم
مهاجر غير شرعي
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جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الداخلية إسماعيل جاتاكلي، أثناء مؤتمر في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح المسؤول الأمني أن ظاهرة الهجرة ناجمة عن أحداث في العالم، كالحروب والصراعات والإرهاب والكوارث الطبيعية والأوبئة وأزمات الغذاء والطاقة.وشدد نائب وزير الداخلية على أهمية أمن الحدود التركية في ظل ازدياد المشاكل في المناطق المحيطة.وأكد جاتاكلي ضرورة معالجة المشكلات المسببة لظاهرة الهجرة وحلها في مصادرها.
https://sputnikarabic.ae/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html
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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي

تركيا تكشف عن منع دخول نحو 2.6 مليون مهاجر منذ 2016

18:52 GMT 29.09.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sakis Mitrolidis
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كشفت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم منعهم من عبور حدودها منذ عام 2016 بلغ مليونين و683 ألفا.
جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الداخلية إسماعيل جاتاكلي، أثناء مؤتمر في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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وأوضح المسؤول الأمني أن ظاهرة الهجرة ناجمة عن أحداث في العالم، كالحروب والصراعات والإرهاب والكوارث الطبيعية والأوبئة وأزمات الغذاء والطاقة.
وشدد نائب وزير الداخلية على أهمية أمن الحدود التركية في ظل ازدياد المشاكل في المناطق المحيطة.
وأكد جاتاكلي ضرورة معالجة المشكلات المسببة لظاهرة الهجرة وحلها في مصادرها.
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