https://sputnikarabic.ae/20220929/تركيا-تكشف-عن-منع-دخول-نحو-26-مليون-مهاجر-منذ-2016-1068414338.html

تركيا تكشف عن منع دخول نحو 2.6 مليون مهاجر منذ 2016

تركيا تكشف عن منع دخول نحو 2.6 مليون مهاجر منذ 2016

كشفت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم منعهم من عبور حدودها منذ عام 2016 بلغ مليونين و683 ألفا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T18:52+0000

2022-09-29T18:52+0000

2022-09-29T18:52+0000

أخبار تركيا اليوم

مهاجر غير شرعي

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جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير الداخلية إسماعيل جاتاكلي، أثناء مؤتمر في أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول".وأوضح المسؤول الأمني أن ظاهرة الهجرة ناجمة عن أحداث في العالم، كالحروب والصراعات والإرهاب والكوارث الطبيعية والأوبئة وأزمات الغذاء والطاقة.وشدد نائب وزير الداخلية على أهمية أمن الحدود التركية في ظل ازدياد المشاكل في المناطق المحيطة.وأكد جاتاكلي ضرورة معالجة المشكلات المسببة لظاهرة الهجرة وحلها في مصادرها.

https://sputnikarabic.ae/20220621/تركيا-تعلن-ترحيل-43-ألف-مهاجر-غير-نظامي-في-2022-1063999147.html

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أخبار تركيا اليوم, مهاجر غير شرعي