تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:25 GMT 29.09.2022
05:24 GMT 29.09.2022
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المقاطعة عضوا مكونا كاملا لروسيا الاتحادية.
05:24 GMT 29.09.2022
أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع.
05:23 GMT 29.09.2022
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الساسة الأمريكيين مخطئون باعتبارهم استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم.
05:22 GMT 29.09.2022
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، إن قادة مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".