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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20220929/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1068378209.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T05:25+0000
2022-09-29T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:25 GMT 29.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:25 GMT 29.09.2022
السورية للغاز: قريبا.. تحرير بعض منشآت الغاز التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
المفوضية الأوروبية تقترح تحديد سقف سعر للغاز الروسي
05:44 GMT
05:24 GMT 29.09.2022
سلطات خيرسون: أوكرانيا لم تعد موجودة كمشروع أمريكي
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون، إن أوكرانيا لم تعد موجودة حيث تم استثمار أموال المشروع الأمريكي فيها، وأصبحت المقاطعة عضوا مكونا كاملا لروسيا الاتحادية.
05:24 GMT 29.09.2022
مدير ممثلية لوغانسك: انضمام الجمهورية لروسيا يجب أن يتم خلال أسبوع
أعلن مدير ممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، روديون ميروشنيك، أن انضمام الجمهورية إلى روسيا يجب أن يتم خلال أسبوع.
05:23 GMT 29.09.2022
أنطونوف: واشنطن مخطئة بشأن تفكيرها بأن استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم
أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن الساسة الأمريكيين مخطئون باعتبارهم استعداد روسيا لحماية أراضيها لا ينطبق على القرم.
05:22 GMT 29.09.2022
وصول قادة المناطق المحررة إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي"
قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة الإقليمية في مقاطعة خيرسون، اليوم الخميس، إن قادة مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وصلوا إلى موسكو "لاتخاذ قرار تاريخي".
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