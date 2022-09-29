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https://sputnikarabic.ae/20220929/تلسكوبات-جيمس-ويب-وهابل-تنشر-صورا-لاصطدام-مركبة-ناسا-بكويكب-1068413236.html
تلسكوبات "جيمس ويب" و"هابل" تنشر صورا لاصطدام مركبة "ناسا" بكويكب
تلسكوبات "جيمس ويب" و"هابل" تنشر صورا لاصطدام مركبة "ناسا" بكويكب
رصدت تلسكوبات "هابل" و"جيمس ويب" الحدث الأبرز لوكالة "ناسا" الأمريكية خلال ‏الأسبوع الحالي، وهو اصطدام مركبة تابعة لها بكويكب في الفضاء، ضمن تجربة لحماية ‏كوكب... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T18:24+0000
2022-09-29T18:24+0000
منوعات
ناسا
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تعد هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها "هابل" و"جيمس ويب" نفس الهدف السماوي في توقيت واحد.والتقط التلسكوبان أطوالا موجية مختلفة من الضوء (الأشعة تحت الحمراء والمرئية، على التوالي) لالتقاط الصور، وهو ما قد يساعد في الكشف عن الكثير من المعلومات القيمة بشأن الاصطدام، بفضل دقتهما العالية.ويوم الاثنين الماضي، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالكويكب "ديديموس"، الذي يحمل اسم "ديمورفوس"، بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة، كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية.وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.وتم إطلاق مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد لها.
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منوعات, ناسا
منوعات, ناسا

تلسكوبات "جيمس ويب" و"هابل" تنشر صورا لاصطدام مركبة "ناسا" بكويكب

18:24 GMT 29.09.2022
© AFP 2022 / NASAتلسكوب هابل
تلسكوب هابل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
تلسكوب هابل
© AFP 2022 / NASA
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رصدت تلسكوبات "هابل" و"جيمس ويب" الحدث الأبرز لوكالة "ناسا" الأمريكية خلال ‏الأسبوع الحالي، وهو اصطدام مركبة تابعة لها بكويكب في الفضاء، ضمن تجربة لحماية ‏كوكب الأرض.‏
تعد هذه هي المرة الأولى التي يرصد فيها "هابل" و"جيمس ويب" نفس الهدف السماوي في توقيت واحد.
والتقط التلسكوبان أطوالا موجية مختلفة من الضوء (الأشعة تحت الحمراء والمرئية، على التوالي) لالتقاط الصور، وهو ما قد يساعد في الكشف عن الكثير من المعلومات القيمة بشأن الاصطدام، بفضل دقتهما العالية.
ويوم الاثنين الماضي، اصطدمت مركبة فضائية تابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالكويكب "ديديموس"، الذي يحمل اسم "ديمورفوس"، بسرعة 24 ألف كيلومتر في الساعة، كجزء من مهمة اختبار دفاع كوكبي تاريخية.
وتسعى مهمة اختبار الدفاع الكوكبي إلى معرفة ما إذا كان يمكن استخدام الطاقة الحركية لتغيير مدارات الأجرام السماوية لتحويلها عن الاصطدام بالأرض في المستقبل.
وتم إطلاق مركبة "اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج" (DART) على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويقدر قطر الكويكب 160 مترا وعلى بعد حوالي 7 ملايين ميل من الأرض ولا يشكل أي تهديد لها.
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