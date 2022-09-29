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جمهورية الجبل الأسود تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
جمهورية الجبل الأسود تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم
أعلنت وزارة خارجية الجبل الأسود (مونتينيغرو) ستة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم. جاء ذلك في رسالة نُشرت، اليوم الخميس، على موقع "تويتر" على صفحة الخدمة... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T16:43+0000
2022-09-29T16:47+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأصدرت الوزارة بيانا عبر حسابها على "تويتر" جاء فيه: "وزارة الخارجية أعلنت أن ستة دبلوماسيين معتمدين من سفارة روسيا في الجبل الأسود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات المحترمة بين البلدين".وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا سترد على طرد ستة من دبلوماسييها في الجبل الأسود.وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كما أعلن الجانب الروسي سابقا، روسيا ستقدم ردا مناسبا".وقامت سلطات الجبل الأسود سابقا بطرد دبلوماسي روسي في 12 أغسطس/آب الماضي.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في 13 أغسطس، أن قيام سلطات الجبل الأسود بطرد دبلوماسي روسي، أمر غير معقول وخال من المنطق، مشددة على أن هذا الإجراء هو حلقة من حلقات الحملة الهجينة التي أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في الثاني عشر من أغسطس، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الجبل الأسود أن موظفا دبلوماسيا في السفارة الروسية لدى بودغوريتشا، شخصا غير مرغوب فيه".وتابعت زخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "كشفت محاولة تبرير هذه الخطوة في التعليقات العامة المرافقة، عن عدم وجود أسباب ومنطق لهذه الخطوة".
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

جمهورية الجبل الأسود تعلن 6 دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم

16:43 GMT 29.09.2022 (تم التحديث: 16:47 GMT 29.09.2022)
© Sputnik . Vladimir Vjatkin / الانتقال إلى بنك الصورالجبل الأسود
الجبل الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
© Sputnik . Vladimir Vjatkin
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أعلنت وزارة خارجية الجبل الأسود (مونتينيغرو) ستة دبلوماسيين روس أشخاصا غير مرغوب فيهم. جاء ذلك في رسالة نُشرت، اليوم الخميس، على موقع "تويتر" على صفحة الخدمة الصحفية التابعة لوزارة خارجية الجمهورية.
وأصدرت الوزارة بيانا عبر حسابها على "تويتر" جاء فيه: "وزارة الخارجية أعلنت أن ستة دبلوماسيين معتمدين من سفارة روسيا في الجبل الأسود أشخاص غير مرغوب فيهم بسبب أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات المحترمة بين البلدين".
وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن روسيا سترد على طرد ستة من دبلوماسييها في الجبل الأسود.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "كما أعلن الجانب الروسي سابقا، روسيا ستقدم ردا مناسبا".
وقامت سلطات الجبل الأسود سابقا بطرد دبلوماسي روسي في 12 أغسطس/آب الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في 13 أغسطس، أن قيام سلطات الجبل الأسود بطرد دبلوماسي روسي، أمر غير معقول وخال من المنطق، مشددة على أن هذا الإجراء هو حلقة من حلقات الحملة الهجينة التي أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في الثاني عشر من أغسطس، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية في الجبل الأسود أن موظفا دبلوماسيا في السفارة الروسية لدى بودغوريتشا، شخصا غير مرغوب فيه".
وتابعت زخاروفا في بيان نشر على موقع الخارجية الروسية: "كشفت محاولة تبرير هذه الخطوة في التعليقات العامة المرافقة، عن عدم وجود أسباب ومنطق لهذه الخطوة".
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