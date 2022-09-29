https://sputnikarabic.ae/20220929/حملة-سياحية-مكثفة-هل-ينجح-الأردن-في-استثمار-تنظيم-قطر-لكأس-العالم-لصالحه-1068410488.html

حملة سياحية مكثفة... هل ينجح الأردن في استثمار كأس العالم بقطر لصالحه؟

حملة سياحية مكثفة... هل ينجح الأردن في استثمار كأس العالم بقطر لصالحه؟

في ظل الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وضعف أداء قطاع السياحة منذ جائحة فيروس كورونا، يستعد الأردن لإطلاق خطة سياحية تمكنه من استثمار كأس العالم في قطر من أجل دعم... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T17:32+0000

2022-09-29T17:32+0000

2022-09-29T17:32+0000

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استعداد الأردن لاستقبال السائحين القادمين إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم، يأتي عبر إطلاق حملة إعلانية مكثفة تشمل وسائل النقل العام واللوحات الإعلانية لتسويق الأردن سياحيًا في الدوحة، وفقا لما أعلنه المدير العام لهيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات.وقال العربيات إن الأردن سيكون له تواجدا كبيرا خلال البطولة عبر حملات تستهدف سيارات الأجرة في قطر، ومحطات المترو، وكذلك عبر لوحات إعلانية توزع في مواقع رئيسة كالمراكز التجارية الكبرى وحول الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، وتظهر صور الأردن المختلفة والتجارب السياحية المتنوعة، وفقا لقناة المملكة.وتستهدف الحملة "جميع الجماهير القادمة إلى دولة قطر لغايات التسويق والترويج للأردن سواء أكانوا الذاهبين لحضور المباريات أم من يفكرون بعد انتهاء المباريات بالقدوم إلى المملكة، بحسب العربيات الذي ذكر "حصة" لشركة الطيران الملكية الأردنية لنقل الجماهير من أوروبا إلى قطر من خلال عمّان، وذلك في ظل الضغط الذي سيكون على الطائرات القطرية.وطرح البعض تساؤلات حول إمكانية استغلال الأردن لاستضافة قطر هذا الحدث الرياضي، في زيادة معدلات الجذب السياحي، وتنمية الجانب الاقتصادي.استفادة اقتصاديةقال سالم العمري، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب الأردني، أن اللجنة وجهت وزارة السياحة بضرورة وضع برنامج سياحي خاص من أجل استغلال واستثمار استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم، من أجل جذب المزيد من السائحين للأردن.وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن البرنامج يهدف إلى استقطاب السياح الأجانب الذين قدموا إلى قطر لمشاهدة مباريات كأس العالم، في جولة شرق أوسطية تتضمن المملكة الأردنية، والتي تتمتع بالكثير من الأماكن السياحية الفريدة على مستوى العالم.وأكد أن اللجنة طالبت الناقل الرسمي للطيران بوضع برنامج سياحي متكامل بأسعار تفضيلية بدءًا من الإقامة وحجز تذاكر الطيران، وزيارة المواقع الأردنية السياحية، خلال هذه الفترة.ويرى أن الخطة التي وضعها الأردن يمكنها استثمار موسم كأس العالم في قطر، لزيادة جذب السياح الأجانب للأردن، ومن ثم دعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الحدث لتنشيط السياحة.تسويق سياحيمن جانبه قال الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي الأردني وعضو مجلس النواب السابق، أن الأردن قادر أن يسوق نفسه سياحيًا، باعتباره أحد أبرز الدول العربية في الوجهات السياحية، ويمكنه استغلال موسم كأس العالم في ذلك.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، المنتج السياحي الأردني ظهر بشكل علني بأنه قوى واستطاع الثبات على خارطة السياحة الدولية في ظل ما واجهه العالم من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدًا على أن أي خطط لدعم وزيادة الجذب السياحي تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل كبير.وأكد أن هيئة تنشيط السياحة، تسعى الفترة الأخيرة في تنشيط السياحة بكافة أنواعها سواء الداخلية أو البينية العربية أو الدولية، وتأتي هذه الخطة ضمن برنامج الدعم، لا سيما وأن الأردن يعد وجهة سياحية مميزة، ويمتاز بالعديد من أنواع السياحة الناردة مثل سياحة الدروب التي نشطت منذ العام 2017.وأوضح الطعاني، أن الأردن قادر على قيادة هذه الخطط والنجاح فيها لدعم هذا القطاع العام، لا سيما وأن المملكة تعد وجهة سياحية جاذبة للسياحة لا سيما العربية، وأن حدث كأس العالم يمثل فرصة جيدة للاستثمار.استفادة أخرىمن جانبها ترى لما جمال العبسة، الخبيرة الاقتصادية الأردنية، أن الأردن يسعى للاستفادة من كأس العالم في قطر سياحيًا، عبر تشجيع الناقل الوطني، وهي سياحة عابرة، لا يمكن اعتبارها أساسية، أو أنها تشكل فارقًا في الاقتصاد.وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، هناك عدة أزمات قد تواجه هذه الخطة، أهمها أن معظم المستهدفين مشاهدة كأس العالم في قطر من الطبقات الوسطى، والذين وضعوا خططهم لمشاهدة المباريات فقط، ولا يمكن إقناعهم بالذهاب إلى الأردن بعد ذلك، لا سيما وأن حجوزات الطيران والفنادق للذهاب والعودة محجوزة بشكل مسبق.وأكدت أن السياحة الأردنية باتت مكلفة وتمثل عبئًا على السائح الداخلي والخارجي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في الأردن، وزيادة أسعار حجوزات الطيران والفنادق، والتي زادت بمعدل الـ 3 أضعاف عن فترة ما قبل جائحة كورونا، لا سيما وأن معظم المنشآت السياحية الخاصة غير متعاونة مع الحكومة في نقطة تنشيط السياحة، ولا يمكن قبول الخسارة المادية من أجل تشجيع السياحة الوطنية.وقالت إن الأردن بالفعل استفاد من موسم كأس العالم في قطر، لكن ليس على المستوى السياحي، حيث تفتقر الدوحة للإمكانات البشرية التي تساهم في إدارة هذا الحدث، ما دفعها للاستعانة بموظفين في كافة القطاعات من الدول العربية المجاورة، لبنان وسوريا ومصر والأردن، وكذلك تم الاستعانة برجال الأمن العام الأردني لتأمين المونديال في قطر.واعتبرت أن الخطة التي وضعتها الحكومة من أجل استغلال مونديال كأس العالم والاستفادة منه سياحيًا واقتصاديًا، لا يمكن تطبيقه بشكل فعلي وعملي، وإن طبق لن يأتي بالنتائج المرجوة، وإن كانت هذه الخطة في بعض بنودها تبدو منطقية ومقنعة.وقررت وزارة الداخلية الأردنية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار والأجهزة المختصة، اعتماد بطاقة حضور مباريات كأس العالم (الفيفا) التي ستقام في دولة قطر، لغايات منح تأشيرة لعدة سفرات دون الحاجة إلى موافقات مسبقة لجميع الجنسيات دون استثناء بالدخول إلى الأردن؛ وذلك بهدف تسهيل دخول وانتقال المشجعين والفرق الرياضية من وإلى المملكة.ويأتي هذا القرار، بهدف ترويج الأردن سياحيا والاستفادة من فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في قطر؛ وبما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الخارجية للمملكة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.وتشمل الخطة التسويقية الأردنية 3 برامج؛ الأول موجه لإقامة السائح في الأردن قبل حضور مباريات كأس العالم، والبرنامج الثاني أثناء فترة المباريات، وأخيرا البرنامج الثالث سيكون بعد انتهاء المونديال وقبل عودة السياح إلى بلدانهم، وفقا للغد الأردنية.

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