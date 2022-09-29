https://sputnikarabic.ae/20220929/خبير-عسكري-واشنطن-بدأت-اللعب-على-المكشوف-1068396580.html
خبير عسكري: واشنطن بدأت اللعب على المكشوف
خبير عسكري: واشنطن بدأت اللعب على المكشوف
الولايات المتحدة لا تعارض استخدام الأسلحة الغربية ضد المناطق التي تريد الانضمام لروسيا، وموسكو تؤكد أن واشنطن تقترب من حافة الهاوية؛ قصف إيراني يستهدف شمال... 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T13:12+0000
2022-09-29T13:12+0000
2022-09-29T13:12+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: واشنطن بدأت اللعب على المكشوف
خبير عسكري: واشنطن بدأت اللعب على المكشوف
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده لا تعارض استخدام كييف للأسلحة الغربية في المناطق التي تريد الانضمام إلى روسيا، فاعتبر الكثير من المراقبين أن هذا التصريح بمثابة اعتراف صريح من واشنطن، أنها تقاتل بالفعل ضد روسيا وأنها تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب بالإضافة إلى أنها بتلك التصرفات تنسف جميع الطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتجي العميد الدكتور محمود عبد السلام، خلال مقابلة مع برنامج "شؤون عسكرية":خبير: ضعف العراق والمشاكل السياسية جعلت منه هدفا للجميعقصف الحرس الثوري الإيراني يوم أمس مواقع كردية في محافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان حيث عمد الحرس الثوري الإيراني على نشر فيديو لحظة إطلاق الصواريخ والتي بلغ عددها سبعون صاروخا باليستيًا.في الوقت نفسه شهدت فيه بغداد يوم أمس جلسة حضرها أعضاء البرلمان العراقي من الإطار التنسيقي والكرد والسنة لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه دون حضور للتيار الصدري، كما تم استهداف المنطقة الخضراء بقصف صاروخي أعلن على أثره مسؤول سرايا السلام براءة التيار الصدري من هذا الاستهداف.عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر بحواره معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شيماء ثامر
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479675_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_c19ec8a4099092a6ac2e20d5fecf3e1d.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: واشنطن بدأت اللعب على المكشوف
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الولايات المتحدة لا تعارض استخدام الأسلحة الغربية ضد المناطق التي تريد الانضمام لروسيا، وموسكو تؤكد أن واشنطن تقترب من حافة الهاوية؛ قصف إيراني يستهدف شمال العراق بسبعين صاروخًا باليستيًا وآخر مجهول يستهدف المنطقة الخضراء؛ صفقة عسكرية أمريكية كويتية بقيمة 250 مليون دولار.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده لا تعارض استخدام كييف للأسلحة الغربية في المناطق التي تريد الانضمام إلى روسيا، فاعتبر الكثير من المراقبين أن هذا التصريح بمثابة اعتراف صريح من واشنطن، أنها تقاتل بالفعل ضد روسيا وأنها تسعى جاهدة لإطالة أمد الحرب بالإضافة إلى أنها بتلك التصرفات تنسف جميع الطرق الدبلوماسية لحل هذه الأزمة.
عن هذا الموضوع قال الخبير العسكري والاستراتجي العميد الدكتور محمود عبد السلام، خلال مقابلة مع برنامج "شؤون عسكرية":
"إن الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بل وحتى قبل انطلاقها كانت داعمة لنظام كييف بالمعدات العسكرية وغيرها، وأنها اليوم تفرض على حلفائها القرار فإما أن تكون تلك الدول معها أو ضدها وهي بذلك تكشف الغطاء وبشكل واضح عن أنها طرف واضح في الصراع، بل هي تحاول جعل المواجهة بشكل أوسع ضد روسيا".
خبير: ضعف العراق والمشاكل السياسية جعلت منه هدفا للجميع
قصف الحرس الثوري الإيراني يوم أمس مواقع كردية في محافظتي أربيل والسليمانية التابعتين لإقليم كردستان حيث عمد الحرس الثوري الإيراني على نشر فيديو لحظة إطلاق الصواريخ والتي بلغ عددها سبعون صاروخا باليستيًا.
في الوقت نفسه شهدت فيه بغداد يوم أمس جلسة حضرها أعضاء البرلمان العراقي من الإطار التنسيقي والكرد والسنة لاختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه دون حضور للتيار الصدري، كما تم استهداف المنطقة الخضراء بقصف صاروخي أعلن على أثره مسؤول سرايا السلام براءة التيار الصدري من هذا الاستهداف.
عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن العراقي الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر بحواره معنا:
"إن ضعف الحكومة العراقية وكذلك الخلافات والمهاترات السياسية كانت هي المسبب الرئيس وراء تكرار استهداف العراق من قبل دول الجوار وأقصد تركيا وإيران، وإن الرد الحكومي بتسليم ورقة احتجاج للسفير الإيراني كان رداً ليناً ولا يرتقي إلى المستوى الحكومي بل ولم يكن معبرًا عمّا حصل يوم أمس من رعب للمدنيين"
التفاصيل في الملف الصوتي...