https://sputnikarabic.ae/20220929/خبير-يكشف-عن-المستفيد-الرئيسي-من-الحوادث-في-نورد-ستريم-1068392315.html

خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"

خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"

كشف بوغدان بيزبالكو عضو مجلس العلاقات بين القوميات لدى الرئيس الروسي، أن أوكرانيا وبولندا ستستفيدان من حالة الطوارئ في "نورد ستريم"، لكن المستفيد الرئيسي من... 29.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-29T11:40+0000

2022-09-29T11:40+0000

2022-09-29T11:40+0000

العالم

التيار الشمالي

تسريب

عمليات تخريب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png

وقال بيزبالكو في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "بالطبع، ستحصل بولندا وأوكرانيا على بعض الفوائد من هذا (الحادث)، ولكن مع ذلك، أعتقد أن أوكرانيا ليس لديها القدرة والرغبة في تقويض نورد ستريم. وربما لدى بولندا فرص معينة، لكنها لم تكن لتقرر ذلك بمفردها. أعتقد أن المستفيد الرئيسي هنا لا يزال الولايات المتحدة. بولندا وأوكرانيا مستفيدان هنا بالضبط إلى الحد الذي يعملان فيه كحليفين تابعين للولايات المتحدة".في الوقت نفسه، أشار الخبير إلى أننا هنا نتحدث عن المصالح الجيوسياسية، التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى في فبراير، قبل بدء العملية الخاصة، عندما قال: "إن الولايات المتحدة ستدمر نورد ستريم". في الواقع، لقد نفذوا تهديدهم".وتابع: "الضربة الرئيسية هنا ليست ضد روسيا كثيرا، ولكن ضد ألمانيا. فمن دون الغاز الروسي، ستفقد ألمانيا الفرصة ليس فقط لتسخين مواطنيها، ولكن أيضا لتفقد صناعاتها، لزيادة إمكاناتها الاقتصادية - وهذا هو أكثر شيء خطورة".قالت الشركة المشغلة لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم إيه جي"، إنه من المستحيل حاليًا تقدير توقيت استئناف عمل خط التيار الشمالي، حيث يتم تقييم جميع الموارد لتقييم الضرر.وأكدت الشركة في بيان لها، يوم الثلاثاء: "نورد ستريم إيه جي ستستخدم كل الموارد اللازمة لتقييم الضرر بالتعاون مع السلطات المحلية، ومن المستحيل حاليا تقدير توقيت ترميم خط أنابيب الغاز".وسيتم تحديد أسباب الحادث في عملية التحقيق، كما خلص بيان الشركة.

https://sputnikarabic.ae/20220928/بوريل-الحوادث-التي-وقعت-على-خطوط-أنابيب-الغاز-نورد-ستريم-ليست-صدفة-1068339716.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, التيار الشمالي, تسريب, عمليات تخريب