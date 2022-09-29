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دبي... الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت
دبي... الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت
تصدرت دبي المنطقة العربية، واحتلت المركز الخامس عالميا، في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت. 29.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-29T15:03+0000
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دبي
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ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، حصلت إمارة دبي على المركز الأول عربيا، ضمن تصنيف مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022، والذي تصدره الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الرقمية الدوري كل عامين.أيضا صنف المؤشر دبي في المركز الخامس على المستوى العالمي، حيث "نالت الدرجة الكاملة ضمن مؤشر الإطار المؤسسي"، وهو ما يضعها في المراكز الأولى عالمياً مع مدن ذات سمعة واسعة في هذا المجال.من جانبه، عبر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بتلك النتائج، مؤكدا أنها "تبرهن على أن خطط واستراتيجيات العمل التي تتبعها حكومة دبي تسير على الطريق الصحيح وأنها تتقدم بثبات".طالع أيضا: المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
https://sputnikarabic.ae/20171013/منافسة-دبي-مؤشر-قوة-المدن-1026751916.html
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دبي... الأولى عربيا والخامسة عالميا في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت

15:03 GMT 29.09.2022
CC0 / Pixabay / مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة
مدينة دبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2022
CC0 / Pixabay /
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تصدرت دبي المنطقة العربية، واحتلت المركز الخامس عالميا، في مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت.
ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، حصلت إمارة دبي على المركز الأول عربيا، ضمن تصنيف مؤشر خدمات الحكومات المحلية عبر الإنترنت 2022، والذي تصدره الأمم المتحدة ضمن تقرير الحكومة الرقمية الدوري كل عامين.
مطار دبي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2017
في منافستها الأولى...دبي تتفوق في مؤشر "قوة المدن"
13 أكتوبر 2017, 11:30 GMT
أيضا صنف المؤشر دبي في المركز الخامس على المستوى العالمي، حيث "نالت الدرجة الكاملة ضمن مؤشر الإطار المؤسسي"، وهو ما يضعها في المراكز الأولى عالمياً مع مدن ذات سمعة واسعة في هذا المجال.

يأتي ذلك فيما "حققت دبي المركز الرابع عالمياً في مؤشر التكنولوجيا"، وهو ما جعل الأمم المتحدة تدرجها ضمن قائمة المدن الرائدة على مستوى العالم في هذه المعايير.

من جانبه، عبر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن سعادته بتلك النتائج، مؤكدا أنها "تبرهن على أن خطط واستراتيجيات العمل التي تتبعها حكومة دبي تسير على الطريق الصحيح وأنها تتقدم بثبات".
طالع أيضا: المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
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